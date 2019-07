L’Excel Mouscron offre l’un de ses talents camerounais à Stoke City

🚨 Le jeune Xavi Simons officialise son départ du FC Barcelone. D’après @gerardromero, le jeune néerlandais va rejoindre le #PSG. https://t.co/MwXsZVwB41 — Hadrien (@hadrien_grenier) 23 juillet 2019

Une vie extravagante

Encadré par le célèbre agent Mino Raiola

[Info CulturePSG] Le jeune prodige du Barça Xavi Simons présent au siège du #PSG avec son agent https://t.co/nX2ntqVQjG — CulturePSG (@CulturePSG) 23 juillet 2019

Le prénom d'une légende catalane, la coupe de cheveux de son illustre compatriote, et le talent de, le jeune phénomène néerlandais(16 ans) est considéré par plusieurs observateurs comme étant le plus grand talent de "La Masia", le célèbre centre de formation du FC Barcelone. Le fils de l’ancien attaquant hollandaisaffole déjà la planète foot par son exceptionnelle précocité et son aisance technique hors du commun. Reste à savoir s'il parviendra à confirmer à l'âge adulte. En attendant, son entourage a déjà réussi à faire de lui une véritable marque. Le jeune ado est déjà suivi par 1,6 million d’internautes sur! Un phénomène jamais vu pour un joueur de cet âge...Alors que la plupart de ses camarades de classe comptent leurs sous pour pouvoir s'acheter les chaussures de foot dernier cri,les reçoit gratuitement de la part de son sponsor. En effet, le jeune talent est déjà l'une des figures de proue de la firme américaine. Il convient de noter que l'ascension fulgurante du natif d'est surtout due à la marque à la virgule qui n'a pas cessé de le choyer ces dernières années. Aujourd’hui, entre sa vie luxueuse à(et très prochainement à Paris), ses vacances au soleil, ses sponsors de taille et les agents fortunés, le gamin de 16 ans mène déjà une vie de super star du Ballon rond. L'un des clichés les plus significatifs du jeune môme à la tignasse blonde est celui où on le voit allongé sur un lit géant arborant un peignoir blanc avec ses initiales. Car oui, le jeune «» dispose déjà de son propre logo, comme une véritable marque !Pour gérer ses affaires, le transfuge du FC Barcelone peut désormais compter sur les services de l'un des agents les plus influents au monde, un certain. C'est d'ailleurs le sulfureux manager d’, deou encore dequi l'a amené à opter pour le club de la capitale française.Fier d’avoir eu le nez creux en enrôlant la pépite Blaugrana, et le ralliant désormais à la richissime écurie parisienne,ne tarit pas d'éloges à propos de son poulain : "" a récemment déclaré le célèbre agent néerlandais. En attendant l'annonce officielle du transfert deau, on vous laisse apprécier son talent :