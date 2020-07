Leverkusen : Qui est Tapsoba ?

Arrivé inconnu de la réserve de Guimaraes cet hiver, Edmond Tapsoba impressionne à Leverkusen.

Edmond Tapsoba est la sensation des six derniers mois de Bundesliga. En très peu de temps, le Burkinabé a fait l'unanimité. Arrivé à Leverkusen le 31 janvier, il n'a pas participé au match joué le lendemain contre Hoffenheim. Mais depuis, il est le soldat le plus loyal de Peter Bosz. Il a participé à tous les matchs de championnat et n'a manqué que 118 minutes en 13 journées. Une régularité incroyable au sein d'un effectif qui pointe à la cinquième place de la Bundesliga. Le joueur de 21 ans a aussi été important durant la campagne européenne et en DFB-Pokal. Au sein même du vestiaire du Bayer, il a été adoubé par ses talentueux coéquipiers. « C'est une machine. Je ne sais pas où ils l'ont trouvé. Je n'ai jamais vu un joueur qui a été intégré plus rapidement » disait Lukas Hradecky, le gardien du club allemand. « Généralement, je ne fais pas rapidement confiance aux nouveaux joueurs. Mais avec Edmond Tapsoba, c’est différent », déclarait de son côté Peter Bosz. La preuve que Tapsoba est vraiment un talent à part.Edmond Tapsoba peut compter sur le soutien d'un joueur qui a terminé deuxième au classement du Ballon d'Or : Deco. Le Burkinabé a rencontré l'ancien joueur de Chelsea, Barcelone et Porto lors de son passage à Leixoes. Le point de départ d'une belle amitié. « Il m'appelle après chaque match. On fait des debriefs en visioconférence, ou alors il m'envoie des vidéos. Dessus, il y a des consignes écrites en fonction de l'action », déclarait le défenseur burkinabé à L'Equipe il y a quelques semaines. Un bon moyen de progresser quand on se rappelle les qualités du milieu offensif qui n'a été devancé que par Andrei Shevchenko dans le classement du Ballon d'Or 2004.Edmond Tapsoba défend très bien mais se montre aussi dangereux sur les phases offensives. Cette saison, l'ancien du Vitoria Guimaraes a marqué cinq buts dans le championnat portugais. Aucun défenseur central n'a fait aussi bien. Même s'ils ont joué plus de matchs. Sur la scène continentale, le joueur formé à Salitas n'est pas en reste. Il a marqué trois buts durant les tours préliminaires de Ligue Europa. Un chiffre qui fait de lui un des défenseurs les plus prolifiques de la compétition. Un moyen de taper dans l'œil de clubs huppés. S'il n'a pas encore été décisif offensivement avec Leverkusen, le Bayer a mis la main sur un défenseur doté d'un impact dans les deux surfaces.Depuis le mois de janvier, le natif de Ouagadougou fait les beaux jours du Bayer Leverkusen. Au grand regret de plusieurs formations de Ligue 1. Avant de s'engager jusqu'en 2025 avec le club allemand, Edmond Tapsoba a été suivi par plusieurs clubs du championnat de France. Dijon, Metz, Strasbourg et Lille avaient approché l'agent du joueur d'après Footmercato. Les Dogues auraient même dégainé une offre de 10 millions d'euros à en croire L'Equipe. Sans réussite puisque c'est outre-Rhin qu'il s'épanouit.Brillant en club, Edmond Tapsoba veut passer à la vitesse supérieure en sélection. Dans les colonnes de L'Equipe, il avait annoncé vouloir « remporter la Coupe d'Afrique des Nations ». Un vrai défi pour une sélection qui n'a atteint le dernier carré du rendez-vous continental qu'à trois reprises (1998, 2013 et 2017). Non qualifiés l'an passé, les Etalons peuvent espérer voir le Cameroun en 2022 si le défenseur de Leverkusen continue sur sa lancée. Titulaire lors des deux derniers matchs, il a été important pour permettre au Burkina Faso d'être toujours invaincu dans le groupe B des éliminatoires.