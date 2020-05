L'EST va renouveler le contrat de Mohamed Ali Yaâkoubi

Contrairement à Chamseddine Dhaouadi, son compère de la charnière centrale défensive, l'ex-joueur de la JSK et du CA figure toujours dans les plans du coach Mouine Chaâbani.Tout comme Yaâkoubi et Dhaouadi, les contrats du gardien Rami Jeridi et des latéraux droits Samah Derbali et Ihab Mbarki se terminent au mois de juin prochain.