L'EST, prix fair-play du Mondial, El Houni co-meilleur buteur

Il PSG ha avviato una trattativa con il Milan per Lucas Paquetà: dialoghi in corso per la cessione del brasiliano (@DiMarzio) 🇧🇷🔴 #calciomercato — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 22 décembre 2019

LEONARDO TIENT PAQUETA EN GRANDE ESTIME

Selon Di Marzio, il y a des négociations concrètes entre le PSG et l’AC Milan au sujet de Lucas Paqueta ! pic.twitter.com/B0zBM2IwBx — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) 22 décembre 2019

🔴 Le PSG a entamé des discussions avec l'AC Milan pour Lucas Paquetà. Leonardo le veut encore. Les discussions sont en cours. (@FabrizioRomano) pic.twitter.com/ky1AamHJzn — Actu Foot (@ActuFoot_) 22 décembre 2019

#Sky Le PSG a entamé une négociation avec le Milan pour Lucas #Paquetá. Des discussions sont en cours pour la vente du milieu de terrain brésilien. https://t.co/QoA8403Fok — AC Milan 🇫🇷 (@ACMilanFRA) 22 décembre 2019

Le mercato hivernal s’ouvre dans un peu plus d’une semaine et le PSG aurait déjà entamé les grandes manœuvres en vue de cette période. Malgré un effectif déjà bien garni et aussi les attestations de Thomas Tuchel, lequel a indiqué qu’il n’y aura pas de mouvement en janvier sauf nécessité Ce dimanche, Sky Italia a révélé que Lucas Paqueta, le milieu offensif de l’AC Milan, serait dans leur viseur.Malgré un rendement irrégulier et des statistiques assez faibles avec la formation lombarde (seulement 1 but en 28 matchs), Paqueta (22 ans) a la cote auprès de Leonardo, le directeur sportif du PSG. Ce dernier était derrière sa venue à l’AC Milan lorsqu’il officiait du côté de San Siro , et aujourd’hui il envisage de l’attirer dans la capitale française.À noter que du côté de la direction milanaise, on n’est pas opposé au fait de se séparer de l’international auriverde. Mais, il est hors de question de brader cet élément. Si départ il y a ça serait pour 35M€ minimum, ce qui correspond au montant de l’acquisition du joueur.