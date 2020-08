L'EST dément pour la jeune pépite libyenne Chatchat

Kylian Mbappé débutera bien la demi-finale de Ligue des Champions entre Leipzig et le PSG, mardi soir.

Le PSG se mesure mardi soir au RB Leipzig pour le compte des demies de la Ligue des Champions. Et il le fera avec son buteur, Kylian Mbappé. Incorporé comme remplaçant lors du dernier match contre l’Atalanta suite à son retour d’une blessure,. Thomas Tuchel l’a assuré à l’occasion du point-presse d’avant-match. « Kylian Mbappé débutera. Il a joué 30 minutes conrte l'Atalanta sans avoir de problème au pied. Il peut commencer le match, bien sûr. On verra s'il peut jouer 90 minutes », a confié le technicien allemand.Tuchel compte beaucoup sur Mbappé pour surprendre une équipe de Leipzig qui « défend toujours en avant et de manière très agressive ». Mais, ce n’est pas le seul élément sur lequel il se repose dans l’espoir de faire la différence.: « Quand je suis arrivé il était leader sur le terrain. Tout le monde attend un leader qui parle, il est différent. Il dirige par sa qualité, sa faim sur le terrain, sa combativité. Il aime se battre sur le terrain ». Mercredi dernier, il a suffi que Ney et Mbappé se retrouvent ensemble sur le terrain pour que la partie bascule dans le bon sens. L’entraineur croise les doigts afin que le duo brille d’entrée cette fois-ci : « C'est notre point fort. Ils font la différence. C'est le mix entre Neymar qui dribble et Kylian qui apporte sa vitesse. Bien sûr c'est notre point fort. Dans chaque équipe il y a des connexions entre joueurs. Les deux réunis sont exceptionnels. »Tout en louant ses principales individualités, Tuchel n’a pas manqué de mettre en avant le reste de l’équipe.: « Cette saison, on a créé un groupe avec des joueurs comme Herrera, Sarabia ou Navas. Ce sont des joueurs qui savent jouer ensemble et savent créer une atmosphère. C'est un sport d'équipe et Neymar ne peut pas gagner tout seul. Nous sommes très heureux d'avoir créé une atmosphère spéciale ». Un discours à même de mobiliser encore plus tout le groupe en vue de l’ambitieux objectif commun qui a été fixé.L’entraineur francilien a une grande confiance en ses troupes.même si c’est la première fois qu’une bonne partie des joueurs disputeront une demi-finale de la Ligue des Champions. « On ne parle pas de chose historique, a-t-il assuré. On vit le moment présent. On est ici et maintenant. On ne réfléchit pas aux choses historiques. On doit créer une mentalité pendant l'année. Les joueurs sont calmes et heureux d'être ensemble. Sur le terrain, nous sommes forts, très très forts. A Faro nous avons été à notre meilleur niveau dans la tête. Nous sommes absolument prêts. C'est une demi-finale, nous sommes là pour gagner. On ne peut pas choisir le résultat mais on va se battre ».