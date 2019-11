L'EST connaîtra jeudi la date et le lieu de la supercoupe d'Afrique

Victoire contre le CSHL en amical

Deux jeunes ivoiriens testés

Au cours de la même réunion sera fixé le pays qui abritera la finale de la Ligue des champions d'Afrique 2020, sachant que cette finale ne se jouera plus en matches aller et retour, mais plutôt en un seul match.Enfin , l'instance continentale choisira les critères à partir desquels seront désignés les représentants de l'Afrique en coupe du monde des clubs 2021.L'Espérance Sportive de Tunis s'est imposée (3-1) devant le Club Sportif de Hammam-Lif, dimanche en amical au stade olympique d'El Menzah à huis clos.Les buts sang et or ont été inscrits par Fadi Ben Choug 29', Abderraouf Ben Guith 37' et Kwame Bonsu 71' pour l'EST, et Rabii Bouzid à la 43' pour le CSHL.L'EST prépare son huitième de finale retour de la coupe Mohamed VI, samedi prochain à 18h au stade de Radès face au club marocain Club Olympique Safi. Au match aller, les deux équipes ont fait match nul (1-1).Le staff technique de l'EST a profité du match amical contre le CSHL, dimanche à El Menzah pour tester deux joueurs ivoiriens.Il s'agit du milieu de terrain offensif Aziz Cissé, 19 ans, ancien international U17 et U18, et du pivot Cédric Kodja, 17 ans, lui aussi membre de la sélection des jeunes.