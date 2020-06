L'ESS va verser 600 mille dollars à Al Ahly pour Coulibaly

En effet, cela fait plusieurs mois que le club ahlaoui attend que l'ESS mette à exécution l'accord d'échelonnement du montant global correspondant à l'amende dont a écopé l'attaquant ivoirien Souleymane Coulibaly suite à la résiliation unilatérale de son contrat avec Al Ahly.Un accord avait été conclu au mois de novembre dernier en vertu duquel, en plus d'une avance de 200 mille dollars, l'ESS doit s'acquitter du restant du montant sur le transfert en trois échéances de 400 mille dollars chacune.Or, l'octuple champion d'Afrique n'a toujours pas reçu l'avance de 200 mille dollars. Coulibaly a signé à l'ESS en août 2018 un contrat allant jusqu'au 30 juin 2023, mais il n'a pu être qualifié pour son nouveau club qu'au mercato de l'hiver dernier.Le tribunal arbitral du sport a sommé le joueur de verser un montant de 1,4 million de dollars à son ancien club, Al Ahly du Caire pour rupture unilatérale du contrat lorsqu'il était parti au mois de mai 2017 vers le club écossais Partick Thistle Football Club.Coulibaly, 25 ans a signé deux buts seulement en championnat de L1 depuis sa qualification en faveur de l'ESS. Il a été aligné dans 9 matches pour un temps de jeu de 627 minutes.Le Club Africain a renoncé à poursuivre devant le Tribunal arbitral du sport établi à Lausanne, en Suisse la décision prise par la fédération internationale de football (FIFA) dans le litige l'opposant à son ancien attaquant congolais Fabrice Ondama.Cette dernière a infligé au CA une interdiction de recrutement jusqu'à ce qu'il s'acquitte du montant de 3 millions de dinars en faveur d'Ondama.Le club de Bab Jedid estime qu'il va perdre inutilement un montant de 120 mille dinars, frais de son appel sans que le montant qu'il doit verser à Ondama ne soit revu à la baisse.L'attaquant international congolais s'est adressé à la FIFA pour se plaindre de la résiliation unilatérale de son contrat par le CA suite à sa blessure avec la sélection de son pays (rupture des ligaments croisés).Fin avril dernier, il avait accusé son ancien employeur de l'avoir mené en bateau, de l'avoir longtemps fait attendre sans tenir ses promesses, et d'avoir publié plusieurs contre-vérités annonçant de faux accords."Le CA a fait trainer son appel durant un an et demi dans l'espoir de gagner du temps et ne pas payer le montant demandé. Voilà pourquoi je me suis juré de ne plus accepter d'accord à l'amiable après que le club tunisois m'eut ignoré et maltraité, notamment après ma blessure. En fait, ce litige a détruit en partie ma carrière sportive", avait affirmé Ondama.Le CA a jusqu'au 6 juillet prochain pour s'acquitter de l'argent d'Ondama. A partir du 7 juillet, il sera interdit de recrutement pour trois sessions de mercato de recrutement si, bien entendu, le CA ne transfère pas le montant de 3 millions de dinars sur le compte d'Ondama qui n'aura disputé avant sa blessure que trois matches avec le club rouge et blanc.A lire aussi >> Etoile du Sahel : Un huissier présent à l'entraînement !