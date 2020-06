L'ESS évince Ben Younès et va engager un entraîneur étranger

Mercato : @Liverpool, @MU, @PSG… Leboeuf désigne le club ultime pour Koulibaly, Annoncé sur le départ cet été à Naples, Kalidou Koulibaly figure sur les tablettes de plusieurs cadors européens. Ancien défenseur de Chelsea, Frank Leboeuf a conseillé le roc sénégalais. pic.twitter.com/uCqBIrYLVE — Infos_geek (@Infosgeek2) June 7, 2020

Manchester United est parmi les équipes qui rêvent d'enrouler Koulibaly, annoncé sur le départ alors que son équipe, Naples, ne devrait pas jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. L'équipe de Gennaro Gattuso est très mal au point avec une décevante sixième place (39 points) et compte 9 unités de retard sur l'Atlanta Bergame, à 12 journées de la fin de l'exercice. Les Red Devils veulent associer le Lion de la Téranga à Harry Maguire, pour avoir une défense de béton, mais fera face à la rude concurrence du PSG et de Liverpool, tous deux très intéressés par le joueur. Leboeuf, qui avait porté le maillot de Chelsea durant sa carrière, pense que Koulibaly ferait mieux de rejoindre le PSG ou Liverpool, plutôt que Manchester United, qui n'a plus remporté de titre depuis le départ de Sir Alex Ferguson. « Je ne lui demanderais jamais d'aller à Manchester United pour de nombreuses raisons, car je veux qu'il gagne des titres et je pense que Manchester United n'est plus le club qu'il était et les Red Devils ne sont pas prêts à gagner des titres », a déclaré Leboeuf à ESPN. « Je pense que Liverpool conviendrait bien et un duo avec Virgil Van Dijk, ce serait fantastique. Le Paris Saint-Germain avec Marquinhos, ce serait également deux grands défenseurs centraux », a ajouté le consultant Français. « Je pense que Chelsea aura besoin d'un joueur comme ça, je ne sais pas si Koulibaly serait intéressé, mais même s'ils ont deux très bons défenseurs centraux, Koulibaly, je pense, appartient à un autre niveau et s'adaptera très bien», a-t-il conclu. Koulibaly devrait bien réfléchir avant de faire son choix, car c'est peut être le grand tournant de sa carrière !