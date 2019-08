Lesotho : Thabo Senong nouveau sélectionneur (officiel)

Ils étaient trois internationaux Camerounais à disputer les barrages de la Ligue des champions. Mais un seul a réussi à obtenir son ticket pour la phase finale de la compétition : André Onana. Annoncé plusieurs fois sur les tablettes de grands clubs d’Europe après une saison extraordinaire (55 matchs en tant que titulaire toutes compétitions confondues), le gardien camerounais de 23 ans s’est qualifié avec l’Ajax Amsterdam. Vainqueurs du championnat, de la Coupe et de la Super Coupe des Pays-Bas, et demi-finalistes de la dernière Ligue des champions, les Ajacides ont obtenu leur ticket mercredi, grâce à la victoire acquise à domicile contre l’Apoel Nicosie (2-0). Tenus en échec à l’extérieur (0-0), un but d’Alvarez et un autre de Tadic ont suffi cette fois-ci, pour définitivement faire plier l’adversaire chypriote. Alors que dans les autres rencontres de ces barrages, Jean-Pierre Nsame, Nicolas Moumi Ngamaleu et Young Boys ont été neutralisés sur la pelouse de l’Etoile Rouge de Belgrade (1-1). Un résultat qui disqualifie les deux Camerounais et leur club ; puisqu’au match aller, en Suisse, ils ont concédé deux buts (2-2). Ce désavantage a causé leur perte. Notons que le tirage au sort de la phase finale de la Ligue des champions a lieu ce jeudi.