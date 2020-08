Les supports du CS Sfaxien en colère contre la TV Nationale

"Dès la sortie du bus de l'enceinte du stade, nous avons été surpris par un jet nourri de pierres, a raconté l'entraineur adjoint clubiste sfaxien, Anis Boujelbane. On ne sait pas d'où étaient sortis les supporters du club local. Des pierres ont touché la partie antérieure du bus. Notre entraineur adjoint Abdelhay Ben Soltane se plaint de débris de vitres aux yeux. D'autres pierres ont transpercé le vitre de la partie centrale du bus, touchant notre milieu de terrain ivoirien Chris Kouakou à la tête, du sang couvrant son oreille. Il s'est plaint de vertiges. Nous l'avons transféré dans une clinique de Zarzis pour des examens. Nous avons vécu plus de dix minutes de panique et de peur avant que la Protection civile n'arrive. Le bus a subi de grands dommages".Suite au caillassage du bus, et à la sourde oreille faite par "DS", les supporters noir et blanc appellent sur les réseaux sociaux leurs joueurs, entraineurs et dirigeants à n'accorder aucune déclaration à "Dimanche Sport", ni à la télévision publique.Le ministère des Affaires locales a tranché la polémique quant à la nouvelle nomination du stade olympique de Radès qui a été baptisé stade Feu Hamadi Agrebi.Dans un communiqué publié lundi, il a répondu au président de la municipalité de Radès, M.Jawhar Smari lequel a qualifié de "hâtive, précipitée et relevant de l'instrumentalisation politique" la décision annoncée samedi dernier par le chef du gouvernement, M.Elyès Fakhfakh lors des funérailles de l'artiste du ballon rond."En fait, nous n'avons été ni consultés ni informés de cette nouvelle appellation. Comment un chef du gouvernement peut-il violer les termes de l'arrêté gouvernemental numéro 613 du 12 juillet 2019 régissant la façon dont sont donnés les noms de personnes physiques à des sites géographiques .", s'était alors demandé le maire de Radès."L'article 3 de cet arrêté qui stipule qu'un site géographique ne peut être baptisé du nom d'une personne physique que trois ans après la date de son décès, exception faite pour les sécuritaires, militaires ou agents de la douane tués dans des attentats terroristes ne s'applique pas au stade olympique de Radès, souligne le ministère des Affaires locales. Il s'agit d'un édifice public dont la propriété revient à l'Etat tunisien. Sa gestion est d'ailleurs assurée par la Cité nationale sportive (CNS) qui dépend du ministère de la Jeunesse et des Sports, et décide de l'appellation de cette enceinte sportive. Contrairement à l'infrastructure sportive gérée par les municipalités, les cités sportives de Radès et d'El Menzah qui ont un caractère national sont gérées par l'Etat. Elles n'entrent pas dans le domaine des propriétés municipales, et l'article 240 du code des collectivités publiques ne s'applique pas à ces cités nationales".Dès lors, on peut considérer que l'appellation du stade de Radès stade Feu Hamadi Agrebi est officielle.