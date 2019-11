Les supporters belges contestent le nouveau maillot de la sélection

S’il a peiné à entrer dans la partie, le Ghana a fait sa part de boulot en dominant le Mali 2-0 et a su compter de l’autre côté sur la victoire 2-1 de l’Egypte aux dépens du Cameroun. Et pourtant, en première période, rien ne laissait présager une telle issue tellement les Black Stars ont été hors du coup. Ils ont pu compter sur le facteur chance et la maladresse des attaquants maliens Ibrahima Koné à la 7ème minute, Moussa Bakayoko à la 35ème minute, ont raté leurs occasions. Entré en cours de jeu au début de la deuxième période, Owusu Kwabena a trouvé la solution à deux reprises. A la 72ème minute de la tête sur un centre de son arrière gauche Fobi Kingsley et à la 85ème minute à la finition d’une action collective.De l’autre côté, l’Egypte a fini d’assurer sa suprématie en battant le Cameroun 2-1. Les Pharaons olympiques font un carton plein avec trois victoires en trois matchs éliminant par la même occasion le Cameroun. « Nous sommes certainement déçus, mais nous avons beaucoup appris de ce tournoi. L’Egypte est une grande équipe et je suis heureux de la façon dont nous avons joué contre eux », a déclaré Rigobert Song, l’entraineur camerounais, au terme de la rencontre. Mohamed, l'attaquant Talismanic, a ouvert la porte au bout de 28 minutes, mais Eric Ayuk a égalisé pour le Cameroun dix minutes plus tard. La première mi-temps s'est terminée sur un match nul 1-1. Mais Mohamed a poursuivi sur sa lancée, obtenant le maximum de points pour les Pharaons Olympiques six minutes après la pause, marquant le but de la marque, pour porter le total à neuf points de son équipe à la suite de trois victoires consécutives.