L'ES Sahel se rabat sur Kairouan pour le clasico

Face à Everton, Manchester City a été mis en difficulté mais les joueurs de Pep Guardiola ont su faire la différence face à ceux de Carlo Ancelotti.

Après le succès de Leicester face à Newcastle plus tôt dans la soirée, Manchester City devait absolument gagner. Dans un match pauvre en occasions, les Citizens croyaient ouvrir le score dès le quart d'heure de jeu. Tout partait de Mahrez qui servait Joao Cancelo à droite. Ce dernier centrait devant le but où Phil Foden était bien campé au second poteau pour pousser le cuir au fond. Mais son but sera refusé et City rentrait bredouille au vestiaire.City marquera pour de bon ça en début de seconde période. Gündogan servait Gabriel Jesus, qui contrôlait, se jouait d'Holgate et nettoyait la lucarne de Pickford pour le 1-0. Le Brésilien doublait la mise trois minutes plus tard d'une frappe puissante du gauche suite à un service de Mahrez. Les Toffees réagissaient suite à une mauvaise relance de Claudio Bravo, avec une récupération de Kean, qui servait Walcott dont le centre parvenait à Richarlison, qui réduisait le score au second poteau. 2-1, ce sera le score final. Et Mancheter City tient le rythme.