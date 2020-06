L'ES Sahel samedi à Monastir sans Mohamed Ben Amor

Le CSS veut recruter Alaâ Ben Dahnous

Même si le joueur n'a toujours pas disputé la moindre minute avec le club noir et blanc en raison d'une blessure, puis à cause de la pandémie du nouveau coronavirus qui a eu pour conséquence la suspension de toutes les activités sportives, l'entraineur Fethi Jebal a vivement conseillé de racheter son contrat à titre définitif. Impressionné par ce qu'avait démontré Benchaâ aux entrainements, le coach sudiste espère se mettre de son côté ce qu'il considère un important atout offensif. Rappelons que l'ancien international olympique algérien a été prêté au CSS pour 60 mille dollars. Avant d'atterrir à Sfax, Benchaâ était resté pendant plus de huit mois sans compétition. Et c’est avec l’arrivée de l'entraineur Bilel Dziri l’été dernier qu'il a retrouvé confiance. Cela lui a permis de marquer pas mal de buts, que ce soit en championnat mais aussi en Ligue des champions. "Je ne vous cache pas que l’idée de partir m’a toujours traversé l’esprit, avait-t-il déclaré alors. Je ne pensais pas spécialement au championnat tunisien, mais je voulais principalement décrocher un contrat à l’étranger. C’est seulement dans l’espoir de progresser que j’ai toujours pensé à ça. Et ce n’est que maintenant que j’ai pu réaliser mon souhait. Je vais donc devoir quitter l’USMA pour tenter une nouvelle expérience pour quelques mois".Le Club Sportif Sfaxien négocie actuellement avec le latéral gauche de la Jeunesse Sportive Kairouanaise, Alaâ Ben Daghnous en vue de son recrutement au mercato de l'été, repoussé cette année à titre exceptionnel au mois d'octobre prochain. Agé de 29 ans, Ben Dahnous, à la Chabiba depuis le mois de janvier 2017 et dont le contrat expire le 30 juin 2020 avait également joué pour le Club Africain, le Stade Tunisien et l'Olympique de Sidi Bouzid. Houssam Dagdoug doit observer une longue période de repos, ce qui pose un problème pour le CSS au poste de latéral gauche d'autant plus que l'Egyptien Houcine Essayed, prêté par Al Ahly d'Egypte va rentrer en Egypte à la fin de la saison en cours. A lire aussi >> Le CS Sfaxien doit payer Da Silva, Al Ahly et Alaimi