Les raisons qui ont poussé Kylian Mbappé à menacer de quitter le PSG

Dans son édition de ce mardi, Le Parisien revient plus en détails sur les raisons qui auraient poussé l'attaquant international français Kylian Mbappé (20 ans) à menacer de quitter le Paris Saint-Germain.





Sa sortie fracassante de dimanche soir continue de faire parler. « C'est un moment très important pour moi, j'arrive à un premier ou second tournant de ma carrière. J'ai découvert énormément de choses ici,. J'espère que ce sera peut-être au PSG, ce serait avec grand plaisir, ou peut-être ailleurs pour un nouveau projet », avait ainsi déclaré Kylian Mbappé. Dans son édition de ce mardi, Le Parisien analyse les principales raisons qui auraient poussé l'attaquant international français (20 ans) à menacer de quitter le Paris Saint-Germain.L'un de ses proches l'a assuré : « Elle (ndlr : sa déclaration) est uniquement sportive, Kylian veut réussir une belle prochaine année avec le PSG. »La relation entre les deux hommes reste cordiale, mais si elle n'est « pas forcément fluide. Il existe souvent une incompréhension ou des zones de frottements », selon les termes du Parisien. Alors que Neymar, Cavani ou encore Di Maria étaient blessés, Mbappé avait été préservé durant plusieurs matchs, en vue de la finale de la Coupe de France. Ce que le principal intéressé n'aurait pas forcément apprécié. Lorsqu'il avait accordé sa première interview à un média français, soit Le Parisien, l'ancien coach du Borussia Dortmund avait qualifié Neymar de « joueur clé », mais n'en avait pas fait de même pour l'ancien pensionnaire de l'AS Monaco. Au début de la saison, il ne faisait pas de distinction entre le champion du monde français, Di Maria et Cavani.Avec sa déclaration, Kylian Mbappé a envoyé un signal et souhaite que le Paris Saint-Germain réalise un gros Mercato estival. En concluant son intervention d'un « ce sera peut-être ailleurs, pour un nouveau projet », le Français a attisé la curiosité des médias du monde entier. De nombreuses interprétations en ont ainsi été faites.. A en croire Le Parisien, Zinédine Zidane, l'actuel entraîneur des Merengue aurait d'ailleurs renoué le contact avec le joueur et son entourage. Alors que le Tricolore aurait donc besoin d'être davantage reconnu, il a pourtant déclaré, à deux reprises cette année, son intention de rester au Paris Saint-Germain. D'abord le 10 mars après l'élimination en Ligue des Champions, puis le 21 avril lorsque le PSG est officiellement devenu champion de France. En attendant, la valeur du champion du monde reste quelque peu floue, même si la somme de 300 millions d'euros reste le plus souvent évoquée. Toutefois, Florentino Perez, le président du club madrilène, aurait davantage Neymar sur sa liste des priorités.Cette saison, Kylian Mbappé a davantage pris d'assurance et avec ses 32 buts inscrits, il s'apprête à finir meilleur buteur du championnat de France de Ligue 1. Élu meilleur joueur de la saison par ses pairs, devant Pépé et Neymar notamment, le Français a donc profité de ce moment pour effectuer sa fameuse sortie. Avant celle-ci, le joueur de 20 ans avait accordé un court entretien à l'AFP, où il a notamment déclaré :Par ses quelques mots, le natif de Bondy se référait aux longues absences de Neymar et d'Edinson Cavani sur la même période. Cet hiver, le Tricolore avait donc le leadership sur le plan de l'attaque. Au final, il a davantage fait preuve de régularité, offensivement parlant (42 matchs, 38 buts, 17 passes décisives). Désormais, le champion du monde souhaiterait avoir davantage d'influence, et dans tous les domaines de vie du groupe parisien. Pour lui, tout est important : choix des horaires d'entraînement « sur lequel pèse régulièrement le clan brésilien », selon Le Parisien, choix tactiques de Tuchel, identité du tireur de penalties, sa place dans les opération de promotion du club... D'un point de vue financier, même si son entourage affirme le contraire, Kylian Mbappé, actuel deuxième plus gros salaire (1,6 million d'euros brut par mois) juste devant Cavani mais très loin derrière Neymar (plus de 3 millions d'euros brut), aimerait être reconnu à sa juste valeur. L'écart avec Neymar peut lui sembler ne pas être logique, si l'on se réfère à la réalité du terrain.