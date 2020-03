Les précautions de Naples face au Coronavirus avant de défier le Barça

Un supporter particulier a assisté au huitième de finale retour de Ligue des Champions, entre Valence et l'Atalanta, qui s'est joué à huis clos, mardi soir.

A blind Valencia fan who attended matches just to feel the atmosphere had a statue built in his favourite spot when he passed away.



Tonight, Vicente Navarro is the only supporter with a seat.