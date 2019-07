Trois penalties obtenus durant la CAN 2019 et seulement une tentative propulsée au fond des filets ! Mis en échec sur cet exercice pour la deuxième fois de la compétition, vendredi en 8es de finale contre l’(1-0),, a pris une décision radicale : le buteur vedette despromet de ne plus se charger des penalties dudans cette CAN !», a déclaré l’actuel meilleur buteur de la CAN (3 buts) en zone mixte.Des propos qui plairont certainement à son coach. En effet, et après le matchle sélectionneur sénégalais avait annoncé qu’il aurait un « entretien» avec Mané au sujet des tirs à 11 mètres . Le champion d’Europe 2019 a donc préféré prendre les devants.