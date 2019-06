« Les joueurs avaient une telle pression... » : Diacre revient sur les difficultés des Bleues

Retrouvez les principales réactions des joueuses de l'équipe de France après leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, dimanche soir aux dépens du Brésil (2-1).

Valérie Gauvin (Canal+)

Kadidiatou Diani (TF1)

Amandine Henry (TF1)

Griedge Mbock (TF1)

« J’ai réussi à être devant le but quand il le fallait et c’est bien pour l’équipe. La victoire est importante pour la suite. Je suis fatiguée, j’ai eu des crampes en sortant. Celles qui ont joué jusqu’à la fin ont laissé beaucoup d’énergie et il va falloir bien récupérer. »« On est passées par tous les états, ça n’a pas été facile. On a préparé ce match-là, comme cette Coupe du Monde qu’on prépare depuis plusieurs mois. Mes jambes ? Le but était d’arriver en forme sur cette compétition, c’est ce qu’on a essayé de faire. J’apprécie autant faire des passes décisives que marquer des buts. »« D’habitude je suis au deuxième poteau et là j’ai décidé d’aller sur la trajectoire du ballon. Je la croise et ça rentre et après je n’arrivais plus à me relever. On n’y croyait pas, on a eu peur que le VAR fasse encore irruption. On est super contentes. »« C’est un match où on a dû aller chercher la victoire. On a montré notre force de caractère, notre solidarité. C’est de cette manière qu’on ira au bout. Le public havrais nous a passé. On a senti leur soutient et ça nous a aidé à nous surpasser pour nous qualifier pour les quarts de finale. On espère que le Parc des Princes sera en feu vendredi, il nous avait déjà bien aidé lors du match d’ouverture. »