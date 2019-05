Les Gunners ont flanché, Lacazette les a redressés

Grâce à un but de Pedro, Chelsea ramène un bon match nul de son déplacement sur la pelouse de l’Eintracht Francfort, jeudi soir. Les Blues sont progressivement montés en puissance.



7 - Pedro's seven goal involvements in the Europa League this season (4 goals, 3 assists) have all come in his last six starts in the competition. Up. #SGECHE

— OptaJoe (@OptaJoe) 2 mai 2019

Chelsea domine la seconde période mais tremble devant Abraham



It could have been more, but Pedro has still secured us a crucial away goal to take back to the Bridge.#FRACHE pic.twitter.com/VjJevMBCKA

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 2 mai 2019

Après une entame de match poussive et une ouverture du score de l’inévitable Luka Jovic (23eme), Chelsea est progressivement monté en puissance sur le terrain de l’ Eintracht Francfort , jeudi soir. Dominés par l’actuel quatrième de Bundesliga, les Blues ont su ne pas paniquer lors de cette demi-finale aller de la Ligue Europa. Alors qu’, c’est Pedro qui a frappé avant le retour aux vestiaires (45eme).Une égalisation qui a définitivement lancé les troupes de Maurizio Sarri. Après une première occasion pour Ruben Loftus-Cheek (54eme), David Luiz a trouvé la barre transversale de Kevin Trapp sur un coup-franc parfaitement frappé aux 25 mètres (65eme). Avec l’entrée d’Eden Hazard, la domination des coéquipiers de César Azpilicueta s’est accentuée un peu plus. Ruben Loftus-Cheek (74eme), Eden Hazard (74eme), David Luiz (77eme) ont eu des situations, mais les locaux ont tenu malgré une véritable attaque-défense (et un petit 69% de passes réussies). Au final, il s’agit d’un bon match nul pour Chelsea, mais les partenaires de N’Golo Kanté peuvent avoir quelques regrets. Compte tenu de la physionomie (, il y avait peut-être moyen de prendre une vraie option sur la qualification pour la finale de la C3. Là, Francfort reste évidemment dans le coup avant le match retour de la semaine prochaine à Stamford Bridge. Alors que les Allemands ont mieux terminé, il faut d’ailleurs se rappeler que David Abraham aurait pu arracher la victoire en fin de match (85eme).