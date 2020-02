Les compos de Nantes - PSG : Kylian Mbappé est bien titulaire

Malgré sa bisbille avec le coach, Kylian Mbappé conserve sa place de titulaire dans le onze du PSG. Il tentera de faire souffrir les Canaris nantais ce mardi soir.

Mbappé et Icardi aux avant-postes

Pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, le PSG défie Nantes chez lui ce mardi soir (à 21h05). Une rencontre que les champions de France abordent avec beaucoup d’absents, dont le Brésilien Neymar. Mais, ils pourront cependant compter sur leur star française, Kylian Mbappé. Le champion du monde est bien présent en attaque au côté de Mauro Icardi dans un système en 4-4-2.Thomas Tuchel, le coach francilien, n’a manifestément pas tenu rigueur à son protégé pour la sortie dont ce dernier s’est rendu auteur samedi dernier contre Montpellier. Ou du moins, et comme il l’avait suggéré en conférence de presse, il ne le laisse paraitre. Il fait confiance au natif de Mbappé, en espérant que ce dernier s’illustrera de nouveau par ses faits d’armes plus que par ses faits divers.Pour le reste, il n’y a aucune surprise dans le onze parisien. Malgré l’enchainement des rencontres, et en prenant en compte ceux qui sont indisponibles, les habituels titulaires sont tous présents. C’est le cas notamment de Marco Verratti, d’Idrissa Gueye et de Pablo Sarabia dans l’entrejeu, tout comme Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier derrière. A noter une petite surprise, à savoir la présence de Thilo Kehrer au poste de défenseur central.Keylor Navas ; Meunier, Kurzawa, Kimpembe, Kehrer ; Verratti, Gueye, Sarabia, Di Maria ; Icardi, Mbappé.