Les compos de Man City - OL

Avant le quart de finale de Ligue des Champions contre Manchester City, Marcelo affiche sa confiance. Le défenseur central de Lyon pense même que l’OL peut aller jusqu’au bout.

Marcelo : « Si on joue comme contre le PSG et la Juventus, je suis sûr qu'on peut passer »

« À Lisbonne, sans les supporters, sur un terrain neutre, tout peut arriver »

Depuis l’élimination de la Juventus Turin (défaite 1-2 après la victoire à l’aller 1-0) il y a huit jours, le grand match pour Lyon c’est ce samedi soir. En quart de finale de la Ligue des Champions, l’OL affronte Manchester City. Une affiche très attendue. Lyon rejoindra-t-il le Paris-SG, tombeur de l’Atalanta Bergame (2-1), dans le dernier carré ? Deux clubs français en demies de la C1, ce serait historique !Le défi est de taille pour l’Olympique Lyonnais face à l’armada mancunienne dirigée par Pep Guardiola. Il y a quelques motifs d’optimisme évidemment. Et après tout, en foot tout est possible. Surtout sur un match sec. La qualif de l’OL, Marcelo y croit. « On connaît la qualité tactique, technique des De Bruyne, Agüero, Jesus... Lui est vraiment en bonne forme en ce moment mais nous aussi, on peut bien défendre et faire des efforts devant. Si on joue comme contre le PSG et la Juventus, je suis sûr qu'on peut passer », explique le Brésilien dans L’Equipe, samedi.Lyon peut puiser dans ses souvenirs et ses résultats passés pour y croire. L’OL était en effet allé l’emporter sur le terrain de City, le 19 septembre 2018 en phase de poules de la Ligue des Champions. « On a montré que c'était possible chez eux (2-1). Le foot, c'est incroyable, parfois, il se passe des trucs incompréhensibles. À Lisbonne, sans les supporters, sur un terrain neutre, tout peut arriver. C'est du 50-50. » Le défenseur central, auteur d’un formidable sauvetage devant le Turinois Federico Bernardeschi en 8emes de finale, croit même que l’OL peut aller jusqu’au bout de la compétition. « J'y crois. Si je n'y crois pas pourquoi voulez-vous que j'aille jouer ? »L’état d’esprit est très bon au sein de l’OL et Marcelo affiche sa confiance. « Dès les entraînements après le confinement, même en amicaux, contre Paris, c'était magnifique, relate le Brésilien dans les colonnes du quotidien sportif. On l'a revu contre la Juve. L'ambiance était exceptionnelle. On recherchait cet état d'esprit. C'est ce qui nous a fait passer. Rudi (Garcia) travaille sur ça, Juninho, le directeur sportif, aussi et les plus expérimentés du groupe comme moi, (Anthony) Lopes, Leo (Dubois), Memphis (Depay), on insiste dessus. Si on pense qu'on est une grande équipe, on jouera comme une grande équipe. Nous devons penser en grand aujourd'hui. » Lyon tombeur de City ? Réponse vers 22h50 ou un peu plus tard, peut-être, en cas de prolongation ou de tirs au but.