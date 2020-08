Les compos d'Atalanta - PSG

Iker Casillas pourrait continuer à être présent au sein du Real Madrid, même s'il a pris sa retraite en tant que footballeur.



Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh

— Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

Casillas songe à une nouvelle étape au Real

Le 4 août dernier, Iker Casillas avait officialisé la fin de sa carrière de footballeur par quelques mots : "Le plus important, c'est le chemin parcouru et les gens qui vous accompagnent, pas la destination vers laquelle cela vous mène. Avec du travail et des efforts, je pense pouvoir dire que c'était un chemin et une destination de rêve."Le gardien espagnol, considéré comme une véritable légende dans ce sport, avait eu droit à de nombreux hommages, comme celui de Lionel Messi par exemple , celui qui l'a affronté à de nombreuses reprises avec le maillot du Barça sur les épaules. Dans un entretien accordé à la revue Semanal, Casillas est revenu sur son rapport avec son ancien président au sein du club merengue."Ma relation avec Florentino s'est apaisée après deux ou trois ans et il m'a dit que je vais être ici, au Real Madrid. Aujourd'hui, on discute parce que le Real Madrid est mon chez moi, c'est ma vie., a-t-il assuré.Pour ce qui est de la suite de sa vie, Casillas veut s'accorder une période de réflexion, même si un retour au Real (sans toutefois savoir dans quel rôle) pourrait arriver. "Je quitte le football sans aucun regret. J'ai tout gagné et je ne risquerais pas ma vie., a jugé le récent retraité.