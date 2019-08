Emiliano Sala et son pilote Dave Ibbotson, disparus dans un accident d’avion en janvier dernier, ont été exposés à des niveaux trop importants de monoxyde de carbone, a fait savoir mercredi le bureau d’enquête britannique des accidents aériens.



AAIB Special Bulletin: loss of light aircraft N264DBhttps://t.co/6D9rQIiz9y

— AAIB (@aaibgovuk) August 14, 2019

Le flou autour de la tragique disparition d’Emiliano Sala et de son pilote Dave Ibbotson en janvier dernier est encore important. Mais ce mercredi, l’AAIB – bureau britannique en charge des enquêtes sur les accidents aériens – a dévoilé de nouveau éléments sur cette tragédie, rapportés par plusieurs médias britanniques. On apprend ainsi que. La BBC précise que les tests effectués sur le corps de l’ancien attaquant du FC Nantes ont montré une concentration de monoxyde de carbone dans son sang susceptible de provoquer une perte de conscience ou une crise cardiaque. L’équipe d’investigation va désormais devoir trouver la cause de cette présence de monoxyde de carbone dans l’appareil. « Une mauvaise fermeture de la cabine ou des fuites au niveau du chauffage et du système de ventilation peuvent permettre au gaz d’entrée dans la cabine », est-il expliqué dans le rapport de l’AAIB.