Les cinq choses à savoir sur le retour de la Liga

Les supports étaient contre la reprise

Les joueurs et les coachs hésitent





Un rythme infernal pour terminer à temps

Bataille à deux pour un titre inédit

Une autre bataille en bas du tableau

Les fans du football en Espagne n'étaient pas chauds pour revoir les joueurs taper dans le ballon. Pour eux, il n'est pas question d'avoir des matches de football sans public. Le huis-clos est très mal vu, dans un pays où il y a eu toujours des divergences quant aux horaires des matches ainsi que la chasse aux ultras par les autorités. Il y a eu même des manifestations de protestation du côté de Valence, Séville, Leganés, l'Espanyol et autres clubs, pour ne pas reprendre le foot à huis-clos.« J'ai entendu que Tebas veut jouer dès le 12 juin, sans amicaux, c'est juste un mois, il faut penser sérieusement à ça pour le bien du spectacle et qu'il n'y ait pas de blessures », avait indiqué Gérard Piqué alors que son coach, Quique Setién a indiqué : « On aurait eu besoin d'une semaine supplémentaire ». Des joueurs comme Fali (Cadiz) ont menacé de boycotter la reprise, avant de revenir sur leur décision à en croire Foot Mercato. La même source nous informe que Antoine Griezmann, Borja Iglesias ou Saúl Ñíguez et d'autres joueurs regrettent l'absence des supporters pour la fin de la saison.Si la Bundesliga a redémarré un peu plus tôt, et avec moins de matches à jouer, la Liga doit cravacher pour terminer la saison à temps. Il y aura onze journées à jouer en un mois et une semaine. La Ligue Espagnole a prévu un match par jour au minimum entre le 11 juin et le 19 juillet. « Nous sommes lésés, les horaires n'ont pas été distribués de façon équitable, on espère que ça se compensera au fur et à mesure. On a moins de repos que d'autres équipes », a indiqué Iker Muniain, joueur de Bilbao.Qui remportera le fameux titre de l'année du Coronavirus ? Le FC Barcelone de Messi et le Real Madrid de Hazard se livreront un superbe duel pour le titre. Il y aura du suspense et celui qui disposerait de plus de souffle sera couronné. Le suspense sera également de place pour les deux autres places qualificatives à la Ligue des Champions avec seulement cinq points entre Séville, 3e et Valence, 7e.L'Espagnol Barcelone, dernier, compte seulement six points de retard sur le premier non relégable, le Celta Vigo. Mallorca et Leganés sont dans la zone rouge alors que Valladolid et Eibar sont également concernés par le maintien dans cette fin de saison.A lire aussi >> FC Barcelone : Lionel Messi incertain pour la reprise de la Liga !