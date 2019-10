Après quatre derbies sans victoires, l’AS Saint-Etienne s'est imposée contre Lyon (1-0) grâce à son remplaçant, Robert Beric. Voici les chiffres du derby.

16

12

8

9

6

Ce dimanche soir, les Verts se sont imposés contre Lyon lors d'un derby peu enthousiasmant (1-0). Nommé deux jours avant ce match, Claude Puel entame donc son contrat avec l’une des victoires les plus importantes de l’année. Une victoire qui intervient après trois défaites et un nul face au voisin rhodanien. Quelques chiffres sur cette rencontre.Les hommes de Claude Puel ont inscrit 16 buts à la suite d'un centre en 2019. Sur l’année en cours, c’est 6 de plus que toute autre équipe de Ligue 1.Les deux équipes n’ont tenté que 12 tirs ce dimanche. Soit le total le plus faible cette saison en Ligue 1.Robert Beric, unique buteur du soir a marqué 8 buts en entrant en jeu depuis son arrivée dans le Forez en 2015. Il détient le record du championnat.Les Lyonnais ne comptent que 9 points en autant de matchs cette saison. Le pire ratio de l’équipe depuis la saison 1995-1996.Depuis le début du championnat, les joueurs de Sylvinho ont perdu 6 points dans le money-time, contre Amiens, Brest et donc Saint-Etienne.