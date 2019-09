Les champions du monde 1998 rendent hommage à Jacques Chirac

Plusieurs champions du monde 1998 ont réagi à l'annonce de la mort de Jacques Chirac.

Didier Deschamps (dans un communiqué)

Lilian Thuram (sur Europe 1)

Frank Leboeuf (sur RMC)

« J’ai eu l’immense privilège, en tant que capitaine, de recevoir de ses mains la Coupe du Monde, le 12 juillet 1998. Je me souviens de son bonheur éclatant après le match, dans notre vestiaire, mais aussi et surtout du soutien constant qu’il avait témoigné à l’ensemble de l’équipe de France dans les mois qui avaient précédé ce premier sacre mondial. Son enthousiasme, sa constante bonne humeur, sa gentillesse et sa détermination m’ont profondément marqué. J’ai éprouvé beaucoup de considération pour le Chef de l’État et pour l’homme qu’il était. Dans ce moment extrêmement douloureux, j’adresse à sa famille et à son épouse, Madame Bernadette Chirac, mes sincères condoléances et les assure de mon amitié. »« (Sur le 12 juillet 1998) Dans ces moments où tout le monde est très heureux, on finissait par oublier qu’il était le président de la République. Il était extrêmement joyeux. Il avait toujours un mot très gentil pour chaque joueur. C’était quelqu’un de très humain. Comme tous les Français, ce soir-là c’était magique et on voyait la fierté dans ses yeux. »« C’est comme une chape de plomb, une partie des bons moments de ma vie qui s’en vont. Bien sûr, ça représente 1998, des images qui nous ont émus, mais aussi des images qui nous ont fait rigoler. Tout ce que faisait Jacques Chirac était sincère. C’est ce que nous, on a ressenti. (…) Moi j’aimais la simplicité de ses mots, le fait que ce soit à chaque fois chaleureux. »