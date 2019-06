Les Bleues affronteront bien le Brésil en 8emes de finale

Initialement prévu ce jeudi à 18h45, le départ de la sélection nationale de football du Cameroun pour l’Egypte a été repoussé. Et nul ne sait quand la nation tenante du titre de la CAN partira de Yaoundé.

Les joueurs de la sélection nationale de football du Cameroun sont visiblement déterminés à aller jusqu’au bout. S’ils n’ont pas les 40 millions de francs CFA qu’ils réclament en guise de participation à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Eric-Maxim Choupo-Moting et ses camarades pourraient boycotter la compétition. Les champions d’Afrique en titre ont fait passer leur message ce jeudi, aux autorités camerounaises en charge des sports. Après avoir observé « un mouvement d’humeur » qui leur a valu d’arriver au stade Omnisports Ahmadou Ahidjo avec plus d’une heure de retard pour la traditionnelle cérémonie d’au revoir, les Lions Indomptables ne se sont également pas présentés à l’aéroport.

Initialement prévu ce jour à 18h45, le départ de la sélection nationale du Cameroun a par conséquent été reporté. Au ministère des Sports, comme à la Fédération, nul ne sait exactement quand l’équipe quittera la capitale, Yaoundé. « Les joueurs sont visiblement en train de mettre leur menace à exécution. Alors qu’on croyait qu’ils ont laissé passer l’affaire en se présentant à la cérémonie d’au revoir organisée pour eux, ils ont volontairement choisi de ne pas respecter le programme préétabli », murmure une source à la Fécafoot. Eric-Maxim Choupo-Moting et ses camarades refusent en effet les 20 millions de francs que l’Etat leur a octroyés à chacun, en guise de prime de participation à cette CAN égyptienne. Les joueurs réclament le double, soit 40 millions de francs CFA. Et selon leur entourage, ces derniers souhaitent percevoir la totalité desdits 40 millions avant de mettre le cap sur Ismaïlia, la ville où ils seront logés durant la phase de groupes de la CAN. Au point de poser un ultimatum : « les joueurs ont dit que s’ils ne perçoivent pas les 40 millions de francs qu’ils revendiquent, ils n’iront pas à la CAN », apprend-on encore.

Au ministère camerounais des sports, l’on condamne l’attitude des joueurs. « Les Lions ont reçu chacun 20 millions de prime de participation à la CAN. Cette prime a été intégralement versée dans les comptes des intéressés », rapporte le chef du service de communication du ministère des Sports. Selon ce dernier, en cas de victoire finale à la CAN, l’Etat a prévu de verser au total 54,5 millions de francs CFA à chaque joueur. « L’ensemble des primes, y compris celles du staff pèse plus de 2 milliards de francs CFA dans le budget de la participation du Cameroun à la CAN, représentant environ 80% de ce budget », dit-il encore.