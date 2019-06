Les binationaux de la CAN 2019 : leurs crampons balancent entre deux Nations

Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point

La Coupe d’Afrique des Nations 2019 a démarré tambour battant dans une ambiance haute en couleurs au pays des Pharaons.Jamais la grande messe du football africain n’a suscité autant d’engouement chez les férus du ballon rond. La qualité de l’organisation ainsi que le foisonnement de joueurs "européens" de très haut niveau y sont pour quelque chose.Que serait donc lasans ces footballeurs binationaux qui ont donné à la prestigieuse joute africaine ses lettres de noblesse de par leur classe et leur charisme.Pourtant, ces footballeurs exceptionnels ont souvent été confrontés à un dilemme de taille avant de faire leur choix: opter pour la sélection de son pays d’origine ou bien demeurer dans l’expectation d’une hypothétique convocation en équipe de, ou bien, joueurs qui font rêver les supporters du, de laou encore de laauraient pu prendre un autre chemin et revêtir le maillot bleu de l’équipe de France.Les techniciens veillant aux destinés des équipes nationales africaines ont bien conscience de l’importance de ces joueurs au double passeport. Aussi, ils ne tarissent pas d’arguments pour essayer de les convaincre de prendre la nationalité sportive de leur pays d’origine. Renoncer au rêve chimérique qui habite tout binational, jouer un jour pour son équipe d’adoption, n’est pas une chose aisée.« C’est un travail de longue haleine » estime, le sélectionneur des Léopards de la, qui fait de la séduction des binationaux l’une de ses priorités. Le technicien congolais ajoute que ces joueurs doivent être maîtres de leurs choix :Pourtant, au début de l’entrée en vigueur de la réforme de lade 2009, l’appel du pays d’origine ne représentait qu’un repêchage inespéré pour les joueurs de second rang. Aujourd’hui, ce sont des joueurs à fort potentiel, sélectionnables en équipe de France ‘A’ qui font librement le grand saut pour honorer les pays de leurs ancêtres., le natif d’(en région parisienne) semble ravi de cette vague de retour aux sources :».Toutefois, l’ampleur de ce phénomène n’est pas sans susciter des frictions entre les fédérations du pays de naissance et celle de la nation d’origine. Le casen est une belle illustration. Tenté par les Guerriers du Sahara algériens, le prodige dea finalement opté pour laaprès de multiples rebondissements.Courtisés de part et d’autre par les deux continents, plusieurs jeunes joueurs prometteurs demeurent aux aguets.Mais cela n’est pas toujours du goût des pays « formateurs » à l’image desqui ont vu leurs deux joyauxetse dérober pour briller de mille feux au sein de la sélection marocaine.» avait lancé avec dépit l’ancien sélectionneur néerlandaisMais comment analyser le choix de ces joueurs ? Est-ce un choix de cœur ou de raison ?Pour leset consorts, le choix ne peut nullement s’expliquer par la raison mais uniquement par le cœur : car « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point.» (Pascal).Dans cette perspective, lapourrait encore décider d’assouplir les règles et le mouvement des binationaux risquerait de s’amplifier sous l’impulsion de la mondialisation dans un monde sans frontières.Les règlements ainsi modifiés, offriraient aux joueurs binationaux de talent une opportunité inespérée, celle de choisir librement le déroulement de leurs carrières internationales au sein du pays de leurs choix, et ce, sans aucune limite ni restriction.Comme les légendairesou encoreen leurs temps, verra-t-on encore de grands joueurs changer de pays durant leur carrière sportive sans pour autant dénaturer les compétitions internationales ? Le phénomène des binationaux ne risque pas de s’estomper de sitôt…