Les anciens joueurs ne soutiendront pas Didier Drogba pour la présidence de la FIF

Eliminé des quarts de finale de la Ligue des Champions, le joueur veut tourner la page. « J’ai oublié le passé. L’objectif c’est d’aller en Europe. Je peux être en contact avec Al Alhy mais je les envoi discute avec le club. Je remarque que les fans en Turquie me veulent (rires). Ils aiment, commentent ou partagent mes photos sur les réseaux sociaux mais je n’ai pas pris de contacts avec les clubs turcs », a indiqué le joueur dans des propos relayés par Footrdc. Il a ajouté que l'Olympique de Marseille s'est renseigné sur sa situation, sans avancer ses pions. Mais Muleka ne veut toutefois pas perdre encore du temps avant de rallier l'Europe. Partir à l'Europe mais pour quel club ? «J’aimerais commencer par la France. Ça serait particulier. Je suis Monaco depuis que je suis tout petit. » Le joueur a indiqué qu'il n'a pas d'agent pour négocier avec mais que tout club désireux de le recruter doit contacter les Corbeaux. Il espère retrouver le vieux continent et le haut niveau, assez vite, une fois que la pandémie du Coronavirus soit terminée et que le football reprend service. « Jusque-là je n’ai pas d’agent. Certains m’ont contacté mais je n’en ai pas encore. La date limite pour aller en Europe c’est après le Covid-19. J’aimerais jouer la CAN avec la RDC ET amener le pays à la Coupe du Monde. » Muleka se dit prêt pour aller titiller les grands et passer un nouveau cap dans sa carrière qui promet. Un départ en Europe serait bénéfique pour toutes les parties, notamment l'équipe nationale de la RD Congo, qui pourrait enfin voir sa nouvelle star s'envoler vers des nouveaux cieux. A lire aussi >> TP Mazembe : Muleka dément des contacts avec Al-Ahly