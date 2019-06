Les affiches des demi-finales sont connues

L’ancien ailier de Leicester City a expliqué : « Je fais partie d'un collectif et je sais que si je rentre bien dans le collectif mes qualités individuelles vont ressortir », avant d'ajouter : « Avant, je ne dis pas qu'on trichait (rires) mais ça ne marchait pas... Je n'aime pas trop parler du coach, surtout quand il est là.... Ça se passe bien avec lui en tout cas ». « Nos ambitions ne sont pas revues à la hausse parce qu'on a toujours eu de l'ambition. Les deux victoires nous ont donné plus de confiance ». « Entre Goucrcuff et Belmadi on n’a pratiquement pas travaillé tactiquement, là on travaille énormément tactiquement. On est aussi beaucoup de joueurs à arriver à maturité. On essaie de partager nos expériences ratées lors des CAN précédentes», a déclaré le Citizen. « On ne va pas se mentir, quand on joue dans un grand club, on a toujours une certaine pression quand on revient au bled. C'est sûr qu'on doit faire la différence mais on n’est pas seuls, il faut 10 joueurs derrières nous pour performer. », a-t-il conclu. A lire aussi >> Stars de la CAN 2019 : Riyad Mahrez - Algérie