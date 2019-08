Leroy Sané de Manchester City au Bayern Munich, une (grosse) opération presque conclue ?

Pour 18 M€ et des bonus, Allan Saint-Maximin devrait quitter Nice cet été pour Newcastle, d'après RMC Sport.

, Newcastle serait parvenu à un accord pour le transfert de l’attaquant niçois Allan Saint-Maximin (22 ans). Après avoir repoussé des offres de 16 et 18 M€, les Aiglons auraient fini par accepter la dernière tentative de l’écurie managée par Steve Bruce (qui a récemment succédé à Rafael Benitez). Selon les informations de RMC Sport, les Magpies devraient débourser dix-huit millions d’euros, plus des bonus, pour recruter l’ancien joueur de Saint-Etienne et de Monaco . Alors que des dirigeants anglais seraient actuellement en France pour boucler les derniers détails du deal, le Bleuet devrait parapher un bail de six ans. Sauf revirement de situation, « ASM » devrait donc succéder à Hatem Ben Arfa, Florian Thauvin, Laurent Robert, Yohan Cabaye, Mathieu Debuchy, David Ginola, Louis Saha ou encore Sylvain Distin parmi les Frenchies qui ont porté les couleurs du NUFC.