Leonardo Jardim (Monaco) sur la sellette, Claude Puel en approche ?

Dans le Top 10 des meilleurs buteurs de L1 la saison passée, Wahbi Khazri n’a toujours pas marqué cette saison et affiche un niveau de performance bien en-deçà de son rendement habituel. Un coup de mou qui s’explique pour l’attaquant de Saint-Etienne, en déplacement à La Gantoise jeudi (21h00).

Khazri n’est plus le faux-9 brillant de Gasset

La Ligue Europa pour relancer Khazri… et l’ASSE ?

Tout réussissait à Wahbi Khazri (28 ans) durant ses six premiers mois à Saint-Etienne. Il avait claqué 12 buts lors de ses 18 premières apparitions en L1 et paraissait marcher sur l’eau. Ce n’est plus le cas désormais et c’est forcément problématique, pour lui comme pour l’ASSE.Ce n’est pas anodin pour l’ancien de Bastia et de Rennes, sujet à ces trous d’air depuis le début de sa carrière. Il ne manque néanmoins pas d’excuses en cette fin d’été. D’abord Khazri a attaqué tardivement sa préparation estivale, après avoir bénéficié de vacances différées au sortir de la Coupe d’Afrique des Nations. Il y a terminé 4eme avec la Tunisie et n’est revenu que début août, n’ayant que deux semaines pour souffler.Dès le déplacement à Dijon cinq jours après son retour à l’entraînement (1-2), il était titulaire et a débuté les quatre matchs des Verts depuis. Il est si important pour Khazri d’être bien dans son corps pour donner la pleine mesure de son talent que c’est tout sauf anecdotique.Une évidence que ses statistiques (une passe décisive) trahissent autant que le test visuel. Khazri doit aussi composer avec un nouveau positionnement. Sous Jean-Louis Gasset, le natif d’Ajaccio s’éclatait dans un rôle axial, en faux-numéro 9. Il y avait une place prépondérante, tant pour faire jouer ses partenaires que pour briller dans le dernier geste.Ancien adjoint de Gasset, Ghislain Printant a choisi une autre option pour Khazri, désormais excentré sur le côté droit.En l’absence d’un vrai renfort pour évoluer en pointe, comme l’ASSE le souhaitait jusque dans les dernières heures du Mercato, c’est Romain Hamouma qui s’y est installé. Avec succès, à l’image de son but à Dijon et de son doublé contre Toulouse dimanche dernier (2-2). Cette réussite n’augure pas un retour à court terme de Khazri en pointe, où Robert Beric et Loïs Diony sont aussi des options pour Printant. Il va ainsi devoir se réinventer, pour renouer avec son efficacité. Il doit aussi trouver des repères avec de nouveaux partenaires offensifs, Ryad Boudebouz et Denis Bouanga en tête, quand il se trouvait les yeux fermés avec Rémy Cabella, son ami d’enfance.Et ce dès jeudi sur la pelouse de La Gantoise (21h00). Pour démontrer que la seule saison à plus de 10 buts de sa carrière n’était pas une anomalie, mais que ça peut être la norme pour un joueur arrivé à maturité sur le tard.