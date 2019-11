Leonardo Jardim (Monaco) : « L'équipe d'arbitrage a voulu donner la victoire à Saint-Étienne »

Leonardo Jardim, l’entraîneur de Monaco, ne cache pas son mécontentement après la défaite de dimanche soir contre Saint-Etienne (1-0, 12eme journée de Ligue 1). Le Portugais est remonté contre les arbitres français.

Jardim : « Une telle attitude, ce n'est pas du respect »

Grâce à une réalisation de Denis Bouanga, Saint-Etienne s’est imposé sur le plus petit des scores contre Monaco, dimanche soir. Après trois victoires de rang, toutes compétitions confondues, le club de la Principauté a rechuté, et Leonardo Jardim garde en travers de la gorge l’arbitrage de M.Brisard. « Le match était très équilibré, je ne comprends pas comment c'est possible de valider le but de Saint-Étienne avec une faute grossière au milieu avant, a indiqué le technicien portugais au terme de la rencontre. L'équipe d'arbitrage a voulu donner la victoire à Saint-Étienne.Leonardo Jardim parle d’un manque de respect de la part du corps arbitral. « C'était un match très équilibré. Après, il s'est passé ce que tout le monde a vu. Comment c'est possible de valider un but après une faute grossière sur la transition de Saint-Étienne ? C'est incroyable, contraire à tous les mécanismes en place en France. Tout le monde à la télé a pu voir ça. 99% des gens pensent la même chose, et personne chez les gens dont c'est le métier ne dit rien. La semaine dernière, on nous annule un but à Nantes, parce que les arbitres sont allés chercher un hors-jeu deux minutes avant. Aujourd'hui, il se passe ça : quatre minutes de temps additionnel avec deux cartons rouges, six changements ! Je ne comprends pas. Je suis déçu parce que je suis professionnel et j'aime que les pros du football soient respectés. Une telle attitude, ce n'est pas du respect. »