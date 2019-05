Leonardo Jardim (Monaco) : « L’attitude n’était pas bonne »

Le debrief

Le film du match

Tops et flops

TOP 3

FLOP 3

Monsieur l’arbitre au rapport

La feuille de match

Ligue des Champions (Demi-finale aller) / FC BARCELONE – LIVERPOOL : 3-0

Barcelone

Liverpool

Cette demi-finale aller entre le FC Barcelone et Liverpool était clairement une affiche digne d’une très belle finale de Ligue des Champions. Mais après les 90 premières minutes, le Barça a un pied et demi en finale, et les Reds ont presque dit adieu à leur rêve d’atteindre ce stade de la compétition pour la deuxième année de rang. Ultra efficaces après avoir fermé le jeu pendant une bonne partie de la seconde période, les hommes d’Ernesto Valverde ont frappé fort dans le dernier quart d’heure, grâce à un doublé de Lionel Messi. Un but chanceux et un autre somptueux pour atteindre les 600 réalisations avec les Blaugrana. Et toucher du doigt la fin de saison dont rêve tout un club. 84eme minute. Fraîchement entré en jeu, Roberto Firmino ouvre son pied droit en excellente position mais est écoeuré par le retour sur sa ligne d’Ivan Rakitic. Mohamed Salah a suivi mais trouve le montant gauche de Marc-André ter Stegen. A 3-0, on ne peut pas parler de tournant de la soirée. Mais peut-être de destin, ou de symbole. Car dix minutes plus tôt, la frappe de la cuisse de Luis Suarez sur la barre est revenu dans les pieds d’un Messi tout heureux de pouvoir pousser le ballon au fond des filets. L’Argentin a ensuite fait passer sa prestation dans la catégorie des immenses matchs d’un coup de patte dont il a le secret sur coup franc. De quoi faire définitivement oublier que pendant les deux tiers du second acte, les coéquipiers de Gerard Piqué ont presque refusé le jeu. Après avoir ouvert le score grâce à Suarez (26eme) et maîtrisé la fin du premier acte, les locaux ont de nouveau été bousculés à la reprise. Valverde a alors choisi de densifier son milieu en sortant Philippe Coutinho pour Nelson Semedo. L’efficacité - cinq tirs cadrés, trois buts - et les individualités ont fait le reste, à l’image également d’un bon Arturo Vidal, préféré à Arthur. Des individualités qui, du coté des Reds, ont peiné, à l’exception d’un très bon Salah. Attendu au tournant, Van Dijk s’est montré bien tendre alors que l’absence de Roberto Firmino a fortement coûté aux Reds. Sans compter sur la blessure de Naby Keïta avant même la demi-heure. Réussite, efficacité : Liverpool n’avait jamais perdu au Camp Nou, mais a manqué d’un peu de tout pour créer l’exploit mercredi. Et même simplement pour rester en vie.Sur une récupération haute, Rakitic s’appuie sur Coutinho, qui lui remet en une touche dans la surface. En excellente position, le Croate préfère chercher Suarez en retrait que de frapper, et est contré.Après une grosse percussion de Messi, le ballon arrive dans les pieds de Coutinho, qui frappe du droit aux 16 mètres. C’est capté par Alisson.But du Barça ! Après un renversement de jeu de Vidal, Coutinho sert Alba, qui trouve Suarez d’un superbe centre entre les deux centraux. L’Uruguayen se jette pour tacler ce ballon du droit et ouvrir le score.Grosse occasion pour les Reds ! De loin sur le côté droit, Henderson trouve Mané d’un superbe centre dans le dos de la défense. Au point de penalty, le Sénégalais ne parvient pas à cadrer son plat du pied gauche en extension.Après un très bon travail de Salah, Wijnaldum décale Milner à gauche de la surface. Le milieu anglais ouvre son pied en première intention et oblige Ter Stegen à une belle détente sur sa gauche...Aux 20 mètres, Salah déclenche une frappe soudaine à ras de terre. Ter Stegen réalise encore une belle parade en se couchant sur sa droite !Salah réalise un contrôle parfait sur une transversale de Van Dijk puis centre du gauche. Wijnaldum s’efface et Milner jaillit pour placer un plat du pied droit avant le point de penalty. C’est capté par Ter Stegen et c’était une excellente opportunité !But du Barça ! Trouvé entre les lignes, Messi est au duel avec Fabinho et le ballon arrive dans la surface. Suarez hérite d’un ballon avec réussite et trouve la barre de la cuisse droite. Le cuir revient dans les pieds de la Pulga, qui termine dans le but ouvert.Le troisième pour le Barça ! Sur un coup franc aux 25 mètres, plein axe, Messi enroule une merveille de frappe qui termine en pleine lucarne ! Exceptionnel.La double occasion pour Liverpool ! Après un cafouillage, Firmino ouvre son pied droit et le ballon est sauvé sur sa ligne par Rakitic. Salah a suivi et frappe du droit mais trouve le poteau !Sur un ultime contre, Messi met Dembélé sur orbite, mais le Français manque totalement sa frappe du gauche, qui termine dans les bras d’Alisson !D’abord en renard, ensuite d’un coup franc exceptionnel, Lionela fait basculer la soirée du Barça dans une toute autre dimension. Par ailleurs dans tous les bons coups ou presque avant de marquer, l’Argentin a permis aux siens de faire un immense pas vers la finale. Jordimontre chaque semaine ou presque qu’il est l’un des atouts majeurs du Barça… offensivement. Et ce mercredi n’a pas dérogé à la règle, avec une superbe passe décisive du latéral blaugrana. Mais l’Espagnol n’a pas oublié de défendre pour autant et a réalisé plusieurs interventions défensives de qualité, même s’il a parfois laissé Lenglet un peu seul. On aurait pu citer un Marc-André ter Stegen décisif, mais Luisa mis son équipe sur de très bons rails en inscrivant son premier but de la saison en C1. L’Uruguayen a effacé ses adversaires, provoqué, obtenu des fautes et pesté. Très, très précieux.a réalisé un travail important dans l’entrejeu en première période mais a eu beaucoup plus de mal dans le second acte. Le Brésilien a multiplié les fautes, dont certaines dans des phases de pressing importantes des siens. Puis l’ancien Monégasque a laissé trop d’espace à Messi avant de remettre involontairement le ballon dans la surface sur le but du break. Il est également fautif sur le coup franc amenant le troisième but… Aligné à la pointe de l’attaque, GeorginioM a semblé totalement perdu. Le Néerlandais a essayé de gêner la première relance adverse, mais a par ailleurs très peu pesé dans son rôle de faux neuf, à l’exception d’un bon service pour Milner à la reprise ou d’une inspiration sans ballon. Virgilétait attendu au tournant, et il a déçu. Le roc néerlandais, meilleur joueur de la saison de Premier League, a lâché Suarez sur l’ouverture du score avant de sembler perdu sur le deuxième but catalan. L’ancien de Southampton a bien défendu pour le reste et fait parler sa qualité de passe. Mais on l’attendait à un niveau encore au-dessus.M.Kuipers a décidé de ne pas consulter la vidéo sur une main de Matip qui aurait méritée d’être sanctionnée d’un penalty (14eme). Pour le reste, l’arbitre néerlandais a plutôt bien géré les débats.Temps agréable – Pelouse excellente: M.Kuipers (: Suarez (26eme), Messi (75eme, 82eme) pour Barcelone: Lenglet (39eme), Suarez (81eme), Alba (86eme) pour Barcelone - Fabinho (81eme) pour Liverpool: AucuneTer Stegen () – S.Roberto (), Piqué (), Lenglet (), J.Alba () – Vidal (), S.Busquets (), Rakitic () - Messi (cap) (), Suarez () puis Dembélé (93eme), Coutinho () puis Semedo (60eme): Cillessen (g), Arthur, Malcom, Umtiti, Alena: E.ValverdeAlisson () – Gomez (), Matip (), Van Dijk (), Robertson () – Milner (cap) () puis Origi (84eme), Fabinho (), Keïta () puis Henderson (24eme) () – Salah (), Wijnaldum () puis Firmino (78eme), Mané (: Mignolet (g), Lovren, Shaqiri, Alexander-Arnold: J.Klopp