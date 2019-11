Léo Dubois (Lyon) revient sur son accrochage avec Dario Benedetto (Marseille) et veut « passer à autre chose »

Un second but « pas plus important que celui de Firmino. Le but du Brésilien ouvre la rencontre et permet à Liverpool de se mettre sur les bons rails. En plus, je suis un peu fâché contre Sadio Mané. Avant son but, il a perdu trop de ballons. C’est vrai que le but qu’il marque masque tous ces petites erreurs », a indiqué Abdoulaye Diaw. Le journaliste croit fermement que « présentement, Sadio Mané est meilleur que Cristiano Ronaldo. Au début de pronostics, il était loin du Top 3. Désormais, c’est lui et Lionel Messi qui se détachent ». A lire aussi >> Liverpool : Sadio Mané parle de son avenir avec les Reds !