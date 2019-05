Lens sur Florian Sotoca (Grenoble)

Invité de Team Duga sur RMC ce jeudi, Olivier Létang, le président de Rennes, a fait le point sur la situation d’Hatem Ben Arfa. Libre en juin prochain, l’ancien milieu de terrain offensif du PSG va-t-il rester ?

Stéphan : « Mon souhait, c’est qu’il soit heureux »



📢💬 "Cette année, Hatem a été irréprochable dans le vestiaire, dans les attitudes"

Olivier Létang évoque la gestion du cas Ben Arfa sur cette saison 2018-2019.



Live 📻 ➡ https://t.co/sEAUaJWbn0

Live 📺 ➡ https://t.co/LOhvsqNwdU pic.twitter.com/CzGTHzqPcI



— Team Duga (@TeamDugaRMC) 2 mai 2019

, le milieu de terrain offensif international français Hatem Ben Arfa (32 ans) se retrouve confronté à un choix cornélien. Après s’être relancé avec les Rouge et Noir, qui viennent de remporter la Coupe de France, l’ancien joueur de Lyon, de Marseille , de Newcastle, de Nice et de Paris va-t-il prolonger l’aventure aux côtés des coéquipiers de Benjamin André ? Invité de Team Duga sur RMC, le président Olivier Létang a fait le point sur le dossier du natif de Clamart, auteur de sept buts cette saison en championnat. « O, a indiqué ce jeudi le dirigeant breton. On aura un échange, il a besoin de prendre du plaisir. Je ne peux pas avoir cette discussion avec vous, la priorité est d’avoir la discussion avec le joueur. (…)Avant d’être des joueurs, ce sont des hommes. A un moment donné, ils peuvent être fatigués, avoir des problèmes, être moins en forme. (…) A son arrivée, tous les joueurs ont été surpris par son intégration, par son adaptation, par sa facilité à se mettre au service des autres et du club. »Des déclarations qui interviennent après celles de Julien Stéphan, l’entraîneur de l’actuel 11eme de Ligue 1. « Il a un rôle central dans notre équipe, a expliqué cette semaine le successeur de Sabri Lamouchi en conférence de presse. Mon souhait, c’est qu’il soit heureux. Car quand il est heureux sur le terrain, son génie ressort. Il a un parcours différent des autres.Ce n’est pas un choix simple pour lui de venir ici au départ. Sur la finale, il a extériorisé le fait que ce soit le PSG en face. Ils avaient vécu des moments difficiles. C’est quelqu’un de sensible qui prend les choses à cœur et qui voulait plus que tout le trophée. »