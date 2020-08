Lens : Fofana, ça brûle

🔴QUALIFIÉS EN DEMI-FINALE ! 🔵 Dix ans après, les Lyonnais retrouvent les demi-finales de la @ChampionsLeague après la victoire face à Manchester City sur le score de 3 à 1 ! 👊 #ManCityOL QUEL MATCH INCROYABLE DE NOS GONES !!! 💪 pic.twitter.com/sTVj46HG4Y — Olympique Lyonnais (@OL) August 15, 2020

L’OL, qui n’a perdu aucun des 47 matches de Ligue des Champions lors desquels il a mené à la mi-temps,

47 – Lyon n’a perdu aucun des 47 matches de Ligue des Champions lors desquels il a mené à la mi-temps (39 victoires, 8 nuls). Espoir. #OLManCity pic.twitter.com/3FJprH6GBN — Optajean (@OptaJean) August 15, 2020

                              

L’Olympique Lyonnais pouvait-il y croire face à Manchester City ? L’ogre mancunien avait étalé toute sa puissance face au Real Madrid en 8e et arrivait dans cette confrontation face à l’OL engoncé dans un costume de favori. Un costume qui a bien gêné les Citizens aux entournures. Pep Guardiola, qui se méfiait énormément des Rhodaniens, avait complètement chamboulé son système avant ce choc, alignant un 3-4-3 inédit avec un Kevin De Bruyne très haut sur le pré, derrière Raheem Sterling et Gabriel Jesus. Et bien mal lui en a pris au vu de la prestation de ses hommes, notamment en première période. Alors qu’en face, Toko-Ekambi et Houssem Aouar étaient titulaires, les Mancuniens ont déjoué et ont même encaissé un but par l’entremise de… Maxwel Cornet, toujours inspiré face aux Citizens. Tout partait d’un long ballon de Fernando Marçal pour Toko-Ekambi, repris par Eric Garcia.Et oui. Alors qu’une ouverture lumineuse de De Bruyne trouvait Gabriel Jesus dans une position avantageuse en toute fin de première période, ce dernier se voyait contrer par un Cornet résolument décidé à jouer les protagonistes de premier plan.reprenait la seconde période avec les mêmes velléités affichées lors de la première. À 45 minutes d’une demi-finale de C1, Lyon s’apprêtait à vivre une seconde période bien stressante, notamment avec l’entrée en jeu de Riyad Mahrez. Anthony Lopez s’employait d’ailleurs à l’heure de jeu sur un coup franc de De Bruyne. Le Diable Rouge belge allait de nouveau tourmenter les Rhodaniens dix minutes plus tard. C’est lui qui égalisait sur un bon service de Sterling en retrait. Tout était à refaire pour les joueurs de Rudi Garcia. Mais les Lyonnais avaient de la ressource et le prouvaient à dix minutes du terme en reprenant l’avantage grâce à Dembélé, entré en jeu quelques instants plus tôt et qui marquait entre les jambes d’Ederson en profitant de l’alignement de la défense de City. Son premier but en Ligue des Champions cette saison, lui qui a bien choisi son moment. Mais l’OL et Dembélé n’en avaient pas encore fini, ce dernier reprenait une frappe d’Aouar repoussée par Ederson pour sceller le destin de la rencontre à trois minutes de son terme.