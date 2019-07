Lenny Nangis (ex-Caen et Lille) signe en Norvège

Nos prédécesseurs ont pris des initiatives en portant auprès de la Commission d’éthique des dossiers que celle-ci a ensuite examinés. Des décisions ont été rendues publiques et nous en avons pris acte. Nous sommes tenus de respecter les décisions d’un organe juridictionnel qui est dans son bon droit. C’est dans le respect de nos textes que je suis tenu de ne faire aucun commentaire sur cette affaire.Il y a plusieurs pans de nos activités qui faisaient problème et qui nécessitaient que nous modifions nos textes afin qu’ils soient en conformité avec la réalité. Ces textes ont été élaborés par des juristes, des gens qui ne sont pas du monde du football. Sans remettre en cause l’esprit, on a apporté quelques correctifs qui permettent d’arrimer nos textes à l’environnement. Nous avons cette sensibilité qui nous permet de le faire et nous avons travaillé en étroite collaboration avec la Fifa.Les textes disent qu’on nomme et on révoque, sur proposition du Conseil d’administration de la Ligue. On ne fait pas les textes au hasard. C’est tout à fait normal. Il y a un seul organe au Cameroun qui est chargé de la promotion du football : c’est la Fédération. Et toute les Ligues sont des démembrements de la Fédération. Comment les gens peuvent-ils penser que nous ne devons pas avoir un droit de regard sur nos démembrements ? Nous apportons des modifications dans les textes de nos Ligues pour être sûr que tout ce que nous faisons va dans le même sens de nos objectifs communs.