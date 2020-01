Leipzig : Mukiele en Premier League ?

Jurgen Klopp, le manager de Liverpool, a affirmé qu’il n’avait que faire de ce que représentait la Cup en Angleterre. Il préfère protéger ses joueurs.

Klopp critique encore le calendrier

Liverpool, leader indiscutable de la Premier League anglaise cette saison, fait dimanche son entrée en FA Cup. Les Reds se mesurent à leurs voisins d’Everton. Pour cette rencontre, et comme il l’a presque toujours fait depuis son arrivée Outre-Manche, Jurgen Klopp devrait faire tourner. Le technicien allemand ne considère pas la Coupe comme un objectif prioritaire.« On m’a dit plusieurs fois que je ne respecterais pas les compétitions de Coupe, mais ce n'est pas vrai. C’est juste que mon premier travail est de respecter les joueurs, c’est même ma mission numéro un », a-t-il tonné vendredi en conférence de presse.Après avoir assuré qu’il comptait faire tourner et donner du temps de jeu à ceux qui n’ont pas été beaucoup sollicités durant la période des fêtes,Pour lui, il est impératif de trouver une solution pour alléger le programme car « la science a ses limites ». « La science sportive et la médecine sportive sont là pour nous aider mais elles ne peuvent pas faire des miracles. Et, nous ne pouvons pas avoir un effectif avec 30 ou 40 joueurs, c’est impossible », a-t-il souligné. Le message est passé auprès des instances anglaises, mais il n’est pas sûr qu’il soit entendu.