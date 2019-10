Leipzig - Lyon / Ligue des Champions (J2) : Chaîne TV, groupes, séries en cours

Le périple européen

Sur le toit du Monde

La préretraite dorée

Jeudi 26 décembre 2017, l’enfant terrible du foot africain accède à la Présidence du. Son élection a constitué un tournant dans l’histoire de ce pays ravagé par une terrible guerre civile entreet. Pour la première fois depuis la création du pays en 1822, le vainqueur est un « enfant du ghetto ».est né le 1er octobre 1966 à, un bidonville malfamé de la capitale Monrovia . Il a été élevé par sa grand-mère dans une pauvreté extrême et, pour subsister, le gamin a dû exercer divers petits métiers. Mais le ballon qu’il aimait tant taquiner dans les ruelles boueuses du ghetto, allait bouleverser son existence. Fait du hasard ou ironie du sort, le jeune adolescent fit ses premières armes de footballeur dans un modeste club deau poste de, tenez-vous bien…! En, alors âgé de 22 ans, il se retrouve au poste d’avant-centre au. Au Cameroun, il est repéré par Claude Le Roy qui le recommande aussitôt àalors, entraîneur de l’AS Monaco. La même année, le jeune surdoué débarque à la Principauté. Arsène Wenger se rappellera plus tard : «».Oui la vie de George Weah est un conte de fées. Car pendant quatorze ans, l’attaquant va exercer son talent dans les clubs européens les plus réputés :en passant paret l’Son premier contrat signé,est à la conquête de l’Europe. Il a 22 ans et il devient rapidement une figure incontestable de l’équipe monégasque. Pour sa première saison, il totalisebuts enmatchs. Dans la foulée, il décroche la Coupe de France en. Weah se révèle comme étant le prototype unique d’attaquant mixte : sans fioritures, il allie la rigueur des footballeurs européens à la fantaisie des magiciens du football africain. Il excelle dans la lecture du jeu, l’anticipation et l’improvisation. En, il mène ses coéquipiers vers la finale de la Coupe des Coupes remportée par le(2-0).Son talent hors pair l’amène l'été suivant auclub avec lequel il va franchir un palier décisif. Au bout d’une saison de légende dans laquelle il devient l’un des meilleurs canonniers de la Coupe d’Europe des clubs champions (Ligue des Champions), l’attaquant libérien fait étalage de toute sa classe sur les terrains européens. Meilleur buteur lors de la saison, il est champion de France avec le PSG enet mène son équipe à la finale de laperdue face à(0-1). L’année suivante, le PSG mené par, atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. Il est éliminé par le Milan AC. En championnat, l’équipe termine 3ème , tout en remportant les deux Coupes de France.Lors de son passage au Parc des Princes,aura inscritbuts enmatches dontbuts en. Son talent pur, son élégance, sa générosité et sa courtoisie lui valurent le surnom de «» en hommage à la responsabilité qu’inspire George Weah, cet anglophone converti à la langue de Voltaire. «» avait déclaré un jour, président délégué du club. Au bout de cette saison mémorable, Weah cède aux sirènes d’un des grands d’Europe : le. Les Ultras parisiens réagissent et affichent une banderole significative lors de l’ultime apparition de la légende au stade de la Porte d’Auteuil : « Weah casse-toi ! ».Les supporters parisiens étaient loin de se douter qu’ils saluaient ainsi le futur premier ballon d’or non européen.signe donc enen faveur duet fait une entrée fracassante dans le prestigieux championnat italien. Le Calcio découvre un artiste au sommet de son art. Face à la, il inscrit un but d’anthologie le 3 décembrequi va marquer les esprits et peser sur les votes des spécialistes. C’est la consécration : Weah devient le premier africain à être élu. Il est également le premier joueur de l’histoire à cumuler la même année ballon d’or européen et ballon d’or africain. Ce sacre, il le doit tant à la qualité de ses prestations au, qu’à ses exploits auAccueilli à bras ouverts par le Calcio italien, Mister George « Il Fenomeno» y évoluera durant plus de quatre saisons. Son bilan fut exceptionnel : deux titres de champion enetet meilleur buteur de son club durant ses trois premières saisons. Au cours de son séjour italien, Weah impressionne par son style particulier où sont alliées puissance d’accélération et finesse d’orfèvre. Le 8 septembre, il accomplit face aul’une des prouesses les plus captivantes de l’histoire du football à l’instar deset. Une chevauchée de plus de 80 mètres, en slalom pour effacer trois défenseurs médusés et une frappe finale qui met le gardien hors de portée devant un public en délire. Mais rien n’est trop beau pour « Mister George » : la FIFA va l’élire enjoueur de l’année.Au sommet de son art,décide de quitter la Lombardie durant le mercato hivernal de l’an. L’arrivée de l’Ukrainiena réduit son temps de jeu et a précipité son départ pour une préretraite dorée. De(Chelsea) àpuis àet enfin aux(Al Jazira), il achèvera sa carrière au terme de la saisonen évitant la saison de trop. Le légendaireva relever un nouveau défi : la course vers la présidence de son pays.