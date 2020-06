Leipzig bousculé mais victorieux à Cologne / Bundesliga (J29)

Leipzig reprend sa place sur le podium après sa victoire à Cologne (4-2) non sans difficultés. Nkunku a marqué.

Cette lutte pour le podium est décidément passionnante en Bundesliga. Leverkusen, Mönchengladbach et Leipzig se sont disputé la troisième place ce weekend, mais c'est finalement ce dernier club qui est sur le podium derrière le Bayern et Dortmund. Une place acquise par Leipzig par une victoire à Cologne ce lundi (4-2) en clôture de la 29e journée du championnat d'Allemagne. Nkunku, Upamecano et Mukiele étaient titulaires côté Leipzig.

Nkunku et Modeste buteurs

Tout n'a pas été de tout repos pour la formation de Julian Nagelsmann. Surpris à l'entame du match par un but de Cordoba tout en puissance (7e) et une occasion de la tête du Colombien captée par Gulasci (14e), le RB a bien réagi. Upamecano a lancé l'action pour l'égalisation de la tête signée Schick (20e) avant que Nkunku ne batte Hörn d'un subtil piqué (39e, 2-1). Cordoba se blesse au genou suite à un contact avec Upamecano, c'est le Français Anthony Modeste qui rentre alors en jeu pour l'attaque de Cologne.



🇩🇪 #Bundesliga



🔥 Christopher Nkunkuuuu !! 🔥



👌 Idéalement servi plein axe, le Français donne l'avantage au RB Leipzig d'un superbe ballon piqué ! 💫https://t.co/1UrKeRkctV

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 1, 2020

La seconde mi-temps est lancée par un contre dévastateur des visiteurs. Gulasci capte un coup franc de Cologne et relance au pied sur Werner, ce dernier bat alors Horn facilement et convertit la passe décisive du gardien hongrois (50e, 3-1). C'est le 25e but cette saison pour l'attaquant allemand. La défense du RasenBallsport se montre fébrile, et Modeste fait douter les favoris par un but superbe hors de la surface (55e). Olmo éteindra ensuite les espoirs colognais sur un corner mal renvoyé par Modeste (57e, 4-2). L'attaquant français loupera en fin de match une occasion énorme face à Gulasci.

Leipzig est troisième, deux points devant Leverkusen et Mönchengladbach, et deux points derrière Dortmund.