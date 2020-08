Leipzig – Atlético Madrid : Les compos sont tombées

La rencontre de quarts de finale de Ligue des champions entre l'Atalanta Bergame et le PSG, mercredi soir, a pu attirer un grand nombre de téléspectateurs.

La demi-finale se déroulera mardi

Mercredi soir, le PSG a validé sa qualification en demi-finale de la Ligue des champions version 2019-2020 suite à une rencontre folle disputée face à l'Atalanta Bergame (2-1). Les franciliens ont notamment pu compter sur un Neymar très inspiré au niveau de ses dribbles , même si ce sontet Choupo-Moting qui ont été buteurs en faveur de l'équipe dirigée par Thomas Tuchel. Alors que le PSG avait du mal à franchir le cap afin de se hisser en demi-finale, les téléspectateurs ont eux su répondre présents pour le match.RMC Sport a en effet réalisé une audience record mercredi soir en attirant plus de 1,17 millions de téléspectateurs en moyenne a indiqué la chaîne, ce jeudi. La chaîne diffuse la Ligue des champions depuis septembre 2018. En outre, 850 000 personnes se sont connectées sur l'application et le site internet. Le programme Champions Zone, diffusé juste après la rencontre, a également surfé sur ces chiffres, réunissant 400 000 téléspectateurs.Mardi, le PSG jouera sa demi-finale de Ligue des champions face au vainqueur de la rencontre entre l'Atlético Madrid et Leipzig.