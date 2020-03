Leipzig a expulsé des supporters japonais !

Magnifique performance d’ismaïla Sarr contre liverpool👏 pic.twitter.com/VIihkC1Xu5 — alassane samba diallo (@alassanesambad3) February 29, 2020

Ismaila Sarr, face à Liverpool, mesdames et messieurs. pic.twitter.com/vwmZKIp7ys — Chérif Sadio (@CherifoSadio) February 29, 2020

Il est sénégalais, il joue à Watford et a mis terre Liverpool à lui tout seul avec 2 buts et 1 passe décisive. Merci Ismaila SARR Cassou course bi.#WATLIV pic.twitter.com/4Mn2H1o2T9 — Boubacar DIENG 🇸🇳🇸🇳🇸🇳 (@BoubacarDIENG11) February 29, 2020

That’s just made a poor week, bearable... #watfordfc - we might be out of #Europe but at least the #invincibles can breath a sigh of relief - I might not be one of them but we were the #incredibles #COYG @Arsenal — David Seaman (@thedavidseaman) February 29, 2020

Une Statue pour Sarr à l’Emirates ?

Sarr deserves a statue 👍👏🏾👏🏾 pic.twitter.com/fB1Ws18s0T — Platinum Ginkor (@GinkorPlatinum) February 29, 2020

New Ismaila Sarr statue at The Emirates Stadium pic.twitter.com/NnYAQMQJJ1 — English Bob 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@EnglishBob1) February 29, 2020

BUILD AN ISMAILA SARR STATUE OUTSIDE THE EMIRATES RIGHT NOW#WATLIV — Alaa Al Falouji (@alaaalfalouji9) February 29, 2020

Mané félicite Sarr

« C’est un jour de défaite, mais je tiens à féliciter Ismaila Sarr qui a fait un excellent match. Ça lui fera du bien… », a confié la star sénégalaise au micro de Bein Sport.

“Je ne suis pas là pour regarder Sadio jouer...Je dois aussi jouer et marquer des buts”

L’international sénégalais, auteur d’une performance XXL, a joué un très vilain tour à son coéquipier Sadio Mané en inscrivant un doublé et délivrant une passe décisive. Le milieu de terrain a montré l'étendue de son talent et de son potentiel. Un revers qui a évidemment fait le bonheur des fans d’Arsenal et Manchester City. Raison : Les Reds ne battront pas le record de 18 victoires qu’ils co-détiennent avec les Skyblues, et surtout n’imiteront pas les invincibles Gunners de 2003-04. La performance de Sarr, conjuguée à la défaite des Reds, n'est pas passée inaperçue et Twitter s'est très vite enflammé. FlorilègeCertaines anciennes stars de Manchester United et Arsenal ont également fêté la défaite de Liverpool sur TwitterMême Sarr n’a pas raté l’occasion de troller les Reds.Dompteur des Reds, Ismaïla Sarr est devenu une légende des Gunners sans avoir endossé le maillot du club londonien. Les fans d’Arsenal ont remercié Sarr sur twitter pour avoir aidé à préserver leur série d’invincibilité. Les supporters des Gunners sont allés plus loin. Heureux de l’exploit du sénégalais, ils aimeraient qu'on lui fasse une statue comme celle de Henry.Malgré l'amertume de la défaite, le joueur de Liverpool Sadio Mané a tenu à féliciter son compatriote, Ismaïla Sarr.Malgré ses bonnes relations avec Sadio Mané, Sarr ne veut pas rester dans l'ombre de son compatriote.a lâché l'ancien joueur de Rennes après le match Watford-Liverpool. Lire aussi >> Auteur d'un doublé, Ismaïla Sarr brise l’impressionnante série de Liverpool !