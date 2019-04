Leicester veut garder Tielemans

Via son manager Brendan Rodgers, Leicester City a d’ores et déjà fait savoir que le club souhaite conserver Youri Tielemans, prêté par Monaco. Mais le montant est dissuasif.

Rodgers en est fan

Son avenir lié à celui d’Adrien Silva ?

A Leicester City, Youri Tielemans fait tout ce qu’il n’avait pas réussi à Monaco. Titulaire indiscutable depuis qu’il y a été prêté par le club du Rocher, cet hiver, le milieu de terrain belge est régulièrement décisif. Buteur face à Arsenal, dimanche, l’international belge a encore contribué à l’excellent résultat des siens (3-0). Décisif à 7 reprises lors de ses 10 dernières sorties avec le club anglais (3 buts et 4 passes décisives), le joueur de 21 ans y fait l’unanimité.A tel point que Leicester ne cache plus sa volonté de le conserver, même si aucune option d’achat n’a été assortie à son prêt. « Il y aura un dialogue entre les deux clubs, a confié Brendan Rodgers, le manager des Foxes, dans des propos relayés par Sky Sports. Il est clairement un joueur avec lequel nous souhaitons continuer à travailler et je sais que les supporters aiment voir jouer un tel joueur. Je suis sûr que le club fera tout son possible pour le conserver. Il y a certaines choses qu’il ne peut pas faire mais il est payé pour créer et marquer et il fait cela très bien. »Pour convaincre l’AS Monaco, Leicester devra probablement lâcher une somme inédite dans son histoire. Le mois dernier, The Daily Mail assurait que seule une somme avoisinant les 45 millions d’euros pourrait convaincre la direction monégasque de céder un joueur qui lui avait coûté un peu plus de 26 millions d’euros à l’été 2017. Un arrangement concernant le transfert définitif d’Adrien Silva, qui a fait le chemin inverse lors du dernier Mercato, pourrait néanmoins permettre de faire baisser cette somme.