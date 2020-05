Leicester : Une statue en hommage à l’ancien président

Un troisième joueur de Brighton positif au coronavirus. Alors que les clubs de Premier League doivent se réunir lundi pour discuter du projet de reprise du Championnat, un 3e joueur de Brighton a été testé positif au coronavirus https://t.co/kIRkrwsEBQ pic.twitter.com/NiwGQB1Fhg — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 10, 2020

Les propos du vice-président de Brighton, Paul Barber, en vidéo:

C’est une nouvelle qui pourrait mettre à mal le plan de relance de la prestigieuseanglaise. En effet,, actuel 15e du championnat, a annoncé via son vice-président, un troisième cas de contamination au sein de son effectif. Il convient de rappeler que deux autres joueurs du club de l’international malien Yves Bissouma avaient été infectés en mars et en avril. Une situation que le vice-président de l’écurie deestime préoccupante : «», a déclaré le dirigeant au micro de Sky Sport.Ce lundi, une réunion entre les clubs deest prévue pour discuter des conditions de reprise, via le, avec des rencontres à huis clos en terrain neutre, pour assurer le redémarrage du championnat.fait logiquement partie des clubs dont la position est modérée par rapport à une reprise. A lire aussi >> Coronavirus: Vers une saison 2020/21 à huis clos en Premier League ? estime notamment que les dirigeants "n’ont pas encore assez d’éléments en main" pour accepter ou non de reprendre le championnat si le gouvernement britannique le permet: «», assure Barber avant d'ajouter: « Il faut savoir que les instances n'ont pas un travail facile. Ce n'est pas les "six gros clubs" contre "les six clubs du bas". Je crois que tous les clubs, sans distinction, s'inquiètent au sujet des matches sur terrain neutre. La Premier League tente de mettre en place un puzzle complexe. À chaque fois qu'une pièce de ce puzzle est mise à la bonne place, ça nous donne une meilleure vision de ce vers quoi on tend pour terminer la saison en cours. Tant que nous n'aurons pas l'image finale, il sera difficile de voter dans un sens ou dans l'autre » conclut-il.