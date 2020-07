Leicester : Jamie Vardy dépasse la barre des 100 buts en Premier League

🚨 BREAKING Liverpool aurait trouvé un accord avec Thiago Alcântara ! Il ne manque plus qu'à convaincre le Bayern. Les Bavarois demandent 35M d'€, Liverpool propose 30 + 5M de bonus. (@tancredipalmeri) pic.twitter.com/6wKCMChJpx — Instant Foot 🤜🏻🤛🏿 (@lnstantFoot) July 4, 2020

🔚 Thiago Alcantara veut quitter le Bayern Munich ! ✋ Mais le club bavarois ne compte pas le laisser partir libre...https://t.co/VZ0vVc2q5t — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 3, 2020

Le président du Bayern confirme le départ d’Alcantara !

Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Munich) confirme le départ de Thiago Alcantara : « Un homme remarquable, sur comme en dehors du terrain. Nous avons négocié très sérieusement avec lui. Mais il semblerait désormais qu'il veuille relever un nouveau défi. »https://t.co/xGJqFQoUfU pic.twitter.com/DGBjNrNNoU — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 3, 2020

Thiago Alcantara 🇪🇸 à Liverpool, bonne idée ou pas ? pic.twitter.com/ud0lwZtyhA — Foot Mercato (@footmercato) July 4, 2020

BREAKING: Liverpool have agreed personal terms with Thiago Alcántara. [@tancredipalmeri] pic.twitter.com/Mm85NCFr71 — Anfield Edition (@AnfieldEdition) July 4, 2020

Liverpool aurait déjà conclu un accord avec Thiago Alcantara. Le Bayern souhaiterait 35M€, alors que Liverpool voudrait proposer 30M€ + 5M€ de bonus. [@tancredipalmeri] pic.twitter.com/MwQGt9sVDP — PLFrance_ 🇫🇷 (@PLFrance_) July 4, 2020

Selon @tancredipalmeri : Liverpool a trouvé un accord sur les conditions personnelles avec Thiago Alcántara. Il devrait maintenant formulé une offre à Bayern dans les prochains jours: Bayern souhaiterait obtenir 35M€ . pic.twitter.com/KLpwWxD0zb — Liverpool FC🇫🇷 (@LFCFRA) July 4, 2020

Il ne fait plus aucun doute quequittera ledès l’actuel mercato d’été. Si sa destination était encore inconnue, tout semble désormais indiquer qu'il ira à. En effet, et selon les informations de, les dirigeants liverpuldiens se seraient mis d’accord avec les représentants du joyau bavarois pour un transfert en direction de lalors des prochains jours. Il ne resterait plus qu’à s’entendre avec la direction duet la transaction sera bouclée. Les responsables bavarois demanderaientpour se départir du joueur de 29 ans.Il convient de rappeler que, le président du, a également fait savoir ce weekend quesouhaitait quitter le club champion d'Allemagne : «» a indiqué le patron des "Rekordmeister" dans un entretien accordé au média allemandavant d'ajouter: «Attendons et voyons. Les deux (Thiago et David Alaba, ndlr) sont de bons gars, sur et en dehors du terrain. Nous devons maintenant essayer de trouver une solution qui soit financièrement acceptable. On sait que les deux joueurs n’ont plus qu’un an de contrat.»A lire aussi >> Liverpool : Le mercato ne sera pas effréné, annonce Jürgen Klopp