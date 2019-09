Leicester : Direction les Spurs pour Maddison ?

L'attaquant Abderrazak Hamdallah pourrait signer son retour, lui qui figure sur cette pré-liste, au même titre du défenseur, Mehdi Benatia. Convoqué pour la CAN 2019, l’avant-centre d’Al Nasr avait quitté le lieu de rassemblement des Lions de l'Atlas à seulement quelques jours du tournoi égyptien pour des raisons mystérieuses qu’il a promis de divulguer. Medhi Benatia, le défenseur central d’Al Duhail et capitaine des Lions fait aussi partie des pré-sélectionnés. Il n’a pas participé au dernier rassemblement (1-10 septembre) à cause d’une blessure au genou droit, et n'a toujours pas annoncé ce qu'il comptait faire pour son avenir international.