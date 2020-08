Leicester : Chilwell vers Chelsea ?

Alors qu’il va rester une saison de plus à la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo pousserait pour la venue de Karim Benzema en Italie.

Milik, Morata, Lacazette et… Benzema !

Benzema, un départ difficilement imaginable

Il y a huit jours, la Juventus Turin prenait la porte en Ligue des Champions. Battu au match aller (0-1) au Groupama Stadium il y a plusieurs mois, le club italien était éliminé par Lyon en huitièmes de finale retour malgré sa victoire (2-1). Une défaite qui a fait tâche et qui a entraîné le départ de Maurizio Sarri. Après seulement une année sur le banc bianconero, et malgré le titre de champion décroché en Championnat, le technicien transalpin a pris la porte. Quelques heures plus tard, on connaissait son successeur : Andrea Pirlo.Cristiano Ronaldo, lui, avait sorti son match comme souvent en Ligue des Champions. Le Portugais avait signé un beau doublé avec notamment un missile du pied gauche des 25 mètres. Mais cela n’a pas suffi et à l’image de la saison passée, la Juventus Turin a quitté la compétition prématurément. Donc, les choses ont bougé et vont encore évoluer sensiblement dans le nord de l’Italie chez la Vieille Dame.Dans l’effectif évidemment, après avoir coupé la tête du coach. Le départ de Blaise Matuidi a déjà été officialisé. Après trois années passées au club et autant de sacres en Serie A, le Français devrait migrer aux Etats-Unis et rallier l’Inter Miami en MLS, la franchise de David Beckham qu’il a côtoyé au Paris-SG. Gonzalo Higuain pourrait lui embrayer le pas de son partenaire suite à une saison quelconque.Du renouvellement s’annonce donc en attaque. Cristiano Ronaldo, irréprochable et auteur de 31 buts en championnat, sera toujours là. Dès lors, qui pourra l’aider en attaque en compagnie de Dybala ? Les patronymes de Milik (Naples), Morata (Altético de Madrid et ex-Turinois) ou Lacazette (Arsenal) ont été évoqués dans la presse italienne. Un autre nom vient de surgir et il est assez étonnant. Ronaldo aurait en effet lui-même proposé son ancien coéquipier au Real Madrid, Karim Benzema.Selon les médias transalpins et notamment SportItalia, le Portugais pousserait pour le Français à Turin. Un transfert qui apparait cependant difficilement imaginable. Auteur de 21 buts et sacré champion d’Espagne sous les ordres de Zinédine Zidane, Benzema est épanoui à Madrid depuis onze ans. Dont neuf passés au côté de CR7, dont il a été le principal pourvoyeur de ballons.