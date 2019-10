Leicester cherche le successeur de Ben Chilwell

LE PSG AIMERAIT QUE MBAPPÉ SE REPOSE

LE BAYERN NE VEUT PAS LIBÉRER HERNANDEZ

C’est le rassemblement le plus important de la saison, avec deux matchs contre l’Islande et la Turquie, les deux principaux adversaires de la France dans la course à l’Euro 2020. Après un stage en septembre sans plusieurs cadres (), la liste dévoilée jeudi dernier par Didier Deschamps devait être celle du retour des patrons. Sauf que Paul Pogba s’est de nouveau blessé et a déclaré forfait quelques heures à peine avant la prise de parole du sélectionneur. Et depuis jeudi, les coups durs se sont encore accumulés. Samedi, Hugo Lloris s’est sérieusement blessé au coude gauche . Il ne sera pas là, remplacé par Mike Maignan, et on ne devrait pas le voir non plus en novembre.Il y a deux autres cas épineux qui concernent Kylian Mbappé et Lucas Hernandez . Cette semaine, que ce soit contre Galatasaray et Angers, l’attaquant du PSG a été laissé au repos par son club après avoir repris la compétition le week-end précédent à Bordeaux. Pourquoi ? A cause d’une « irritation de la cicatrice » après sa blessure à une cuisse en août. Pas de rechute, assure-t-on dans la Capitale, mais un petit problème qui nécessité de s’arrêter. Thomas Tuchel voit d’ailleurs mal comment Mbappé pourrait être apte pour les deux matchs des Bleus. «Il doit faire des traitements durant quelques jours et je dois demander s’il y a un accord entre la Fédération et le PSG », a déclaré l’Allemand samedi soir.Sauf surprise, Kylian Mbappé sera présent à Clairefontaine lundi. Mais y restera-t-il ? Pas sûr. S’il est effectivement inapte pour ce rassemblement, le champion du monde devra faire constater sa blessure par le médecin Franck Le Gall. Ensuite, seulement, il pourra repartir se soigner dans son club. Même chose pour Lucas Hernandez. L’arrière gauche des Bleus a ressenti de nouvelles douleurs au genou droit, pour lequel il était passé sur le billard la saison dernière.t des hommes de Didier Deschamps. S’il est effectivement forfait, le sélectionneur devra innover à gauche. En rappelant Benjamin Mendy, par exemple, ou en allant chercher Abdou Diallo au PSG…