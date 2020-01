Leganes : En-Nesyri signe à Séville

Présent devant la presse jeudi, Rudi Garcia a évoqué l’état physique de ses troupes, qui se rendront à Nantes en Coupe de France samedi avant de recevoir Lille en Coupe de la Ligue trois jours plus tard.

Garcia : « Si on a beaucoup de matchs, il va falloir du monde »

Après Thomas Tuchel, qui s’est plaint d’enchaîner les matchs à l’extérieur à des heures ou les « copines de sa fille » ne peuvent pas les regarder, c’était au tour de Rudi Garcia de râler au sujet du calendrier, ce jeudi. Présent en conférence de presse à deux jours d’un déplacement à Nantes (Coupe de France) qui sera suivi de la réception de Lille (Coupe de la Ligue) trois jours plus tard, l’entraîneur lyonnais a fait part de son mécontentement : « J'espère ne pas aller en prolongation car nous jouerons trois jours après en Coupe de la Ligue. Excusez-moi de m'étonner de la programmation de ce match malgré les impératifs télés. P». Une intégrité physique particulièrement surveillée en ce début d’année.« On a des joueurs en meilleure forme et capables d'enchaîner les matchs tous les trois jours, a précisé Garcia. On a aussi fait des ateliers spécifiques pour que les joueurs retrouvent de l'énergie». Il y a aussi les cas des joueurs régulièrement blessés qu’il ne faut pas griller, à l’image de Fernando Marçal : « Marçal est de retour et bien de de retour mais il faut faire attention à sa santé. L'intérim de Maxwel Cornet est durable et efficace au poste de latéral gauche ». Si l’OL parvient à bricoler derrière, il lui faudra toutefois recruter devant, où Jeff Reine-Adélaïde et Memphis Depay sont absents. « On risque d'être un peu juste en matière d'effectif pour jouer sur les quatre tableaux car en ce moment, hormis les blessés de longue date, l'infirmerie est vide, a ajouté Garcia. Mais je pense que nous aurons bientôt des éclaircissements sur notre calendrier ». Et sur les arrivées ? « Si on a beaucoup de matchs il va falloir du monde ». Une évidence.