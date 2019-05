Leeds pense à Jesé

Prêté au Betis Séville, Jesé ne devrait pas être conservé par les Verdiblancos et va très certainement retourner au PSG où il est indésirable. Leeds, qui lui avait déjà fait les yeux doux l’hiver dernier, est intéressé par l’Espagnol.

En rejoignant le Betis Séville l’hiver dernier, Jesé s’est offert une cure de jouvence. Non pas que l’attaquant espagnol soit si vieux mais en Andalousie, il a retrouvé le goût de jouer au football, chose qui ne lui était plus arrivé depuis un moment que ce soit au PSG, à Stoke City ou à Las Palmas. Malgré ses 18 rencontres (2 buts) et la volonté affichée au départ du club espagnol de discuter avec le club de la Capitale pour garder l’ancien Madrilène, Jesé ne devrait pas rester au Betis la saison prochaine. Non conservé, il va donc retourner au PSG où Thomas Tuchel ne compte clairement pas sur lui même s’il lui avait offert quelques minutes durant la première partie de cette saison. Indésirable en France et avec un contrat qui court jusqu’en juin 2021, Jesé va-t-il réussir à trouver une porte de sortie ? D’après l’Estadio Deportivo, l’Espagnol peut compter sur Leeds. Le club de Marcelo Bielsa qui a raté l’accession en Premier League, est de nouveau intéressé par le profil du buteur et espère cette fois conclure l’affaire. Les Anglais étaient déjà sur le coup cet hiver mais Jesé avait préféré retourner en Espagne où il a pu jouer la Ligue Europa.